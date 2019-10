Dritte Zinssenkung heuer: US-Notenbank senkte Leitzins um 0,25 Prozentpunkte

Das Zielband für den Leitzins "Fed Funds Rate" werde um 0,25 Prozentpunkte auf 1,50 bis 1,75 Prozent reduziert, teilte die Fed am Mittwoch in Washington mit. Es ist die dritte Zinssenkung in diesem Jahr. Zuletzt hatte die Fed am 18. September die Zinsen gesenkt.

Analysten hatten mit dieser Entscheidung gerechnet. Die Abkühlung der Weltwirtschaft und schwelende Handelskonflikte sorgten zuletzt für Verunsicherung. Im vergangenen Jahr hatte die Fed noch vier Mal die Zinsen angehoben.