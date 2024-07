öGIG-Chef: "Dritte Breitbandmilliarde ist nötig"

Eine Milliarde Euro investiert die Tochter des deutschen Versicherers Allianz, die öGIG (Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft), bis 2030 in den Glasfaserausbau in Österreich. In mehr als 100 Gemeinden ist das Unternehmen aktiv, davon in sechs in Oberösterreich: Münzkirchen, Obernberg am Inn, Goldwörth/Ottensheim, Alkoven, Pupping und Aigen-Schlägl.