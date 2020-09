Drei Oberösterreicher erobern mit Airsoft YouTube

Ein kurzer Blick durchs Zielfernrohr, dann prallt das 6-Millimeter-Kunststoffprojektil an der Uniform des Gegners ab. Das ist keine Szene aus einem Videospiel, sondern ein typischer Ablauf von "Airsoft", einer Sportart, die in Japan ihren Ursprung hat und sich auch in Österreich wachsender Beliebtheit erfreut. Das Wiener Start-up Novritsch veröffentlicht seit mehreren Jahren im gleichnamigen YouTube-Kanal aufwendig produzierte Videos, die die Zuschauer auf eine Reise in Tunnel, Häuser und Wälder mitnehmen – 4,3 Millionen Abonnenten gefällt das.

Gegründet wurde das Start-up 2017 von drei Oberösterreichern: den Geschwistern Christoph und Claudia Neuwirth ( Frankenmarkt) sowie Dominik Knoll (Timelkam).

Airsoft ist ein taktisches Geländespiel: Zwei Teams mit Luftdruckwaffen, "Marker" genannt, treten gegeneinander an und verfolgen ein Ziel, etwa die Eroberung eines Objekts. Wer getroffen wird, muss ausscheiden. Gespielt wird in unwegsamem Gelände. "Der Fair-Play-Gedanke ist ganz wichtig", sagt Claudia Neuwirth: Wer getroffen werde, müsse das zugeben. Farben wie beim Paintball gibt es nicht. Nicht der Sieg, sondern der Spaß stehe im Zentrum.

Airsoft-Spieler in Aktion Bild: Werk

Wer das im Video Gesehene selbst ausprobieren will, wird im Novritsch-Onlineshop fündig. Die 30 Mitarbeiter aus 16 Ländern entwickeln Airsoft-Ausrüstung: von Marker und Helm bis hin zu Anzug und Kamera. Produziert wird in Taiwan, 25 Schiffscontainer mit mehreren 10.000 Tonnen gehen jährlich in die Hauptmärkte EU und USA. Die Exportquote liegt bei 95 Prozent.

Mit rund 200 Euro für eine Grundausrüstung sei Airsoft ein verhältnismäßig günstiges Hobby, sagt Claudia Neuwirth. "Und es bringt die Leute nach draußen." Umsatz nennt Novritsch keinen. Man finanziere sich zu 100 Prozent aus eigenen Mitteln, sagt Knoll. Kommendes Jahr will man die Zahl der Mitarbeiter verdoppeln.

