Drei Jahre Krise im Handel: „Wie früher wird es nicht mehr werden“

Kaum eine Branche in Österreich habe eine vergleichbare Größe wie der Handel, sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will heute, Donnerstag, bei einem Pressegespräch in Wien mit Vertretern der Branche. 77.600 Betriebe seien tätig, an die 600.000 Mitarbeiter beschäftigt, davon drei Viertel Frauen. Doch der heimische Handel stehe nach drei Jahren im Krisenmodus auf dem Scheideweg.