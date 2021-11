Den 86. Geburtstag diesen Mittwoch verbrachte Karl Pilstl III. so wie die meisten Arbeitstage in den vergangenen 65 Jahren als Unternehmer: "Ich bin meistens der erste und der letzte im Büro", sagt der Innviertler. Im ehemaligen Bezirksgericht von Raab steuern die Pilstls ihren internationalen Agrarhandel. Die Warenbörsen von Chicago und Paris sind omnipräsent auf den vielen Bildschirmen. Kaum wo ist die Globalisierung des Bäuerlichen so präsent wie in dieser Firmenzentrale.