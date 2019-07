Gestern, am 1. Juli, wurde das Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich 25 Jahre alt. Zu diesem Geburtstag wurden die großen strukturellen Unterschiede innerhalb des Landes einmal mehr offensichtlich: Mit Tirol (3,5 Prozent Arbeitslosigkeit), Salzburg (3,7 Prozent) und Oberösterreich (vier Prozent) liegen drei Bundesländer nahe an der Vollbeschäftigung. In Wien liegt die Arbeitslosenquote hingegen bei mehr als elf Prozent.

In Oberösterreich manifestiert sich die hohe Nachfrage nach Arbeitskräften an zwei Zahlen: Die Zahl der Arbeitslosen gibt das AMS mit rund 28.500 an, gleichzeitig sind der Institution mehr als 23.000 offene Stellen gemeldet. Das ist mehr als ein Viertel aller in Österreich dem AMS vorliegenden zu besetzenden Posten.

Jeder Dritte ist älter als 50 Jahre, ein Fünftel der rund 28.500 Arbeitslosen ist älter als 55 Jahre. Das ist die einzige Altersgruppe, in der in Oberösterreich die absolute Zahl der Arbeitslosen zunimmt.

Seit 2008 viel mehr Ältere im Job

Das Phänomen ältere Arbeitslose hat sich das AMS in einer Sonderauswertung näher angesehen: Hier zeigt sich, die gesamte Bevölkerung im Erwerbsalter (15 bis 64 Jahre) hat in Österreich seit dem Jahr 2008 um 5,4 Prozent zugenommen. Im selben Zeitraum ist die Zahl der Personen von 50 bis 64 Jahren um 30 Prozent gestiegen. Das Arbeitskräftepotenzial, also das Angebot an Arbeitskräften, im Alter von 50 und mehr Jahren ist um fast 70 Prozent nach oben gegangen. Das ist laut AMS auch der Hauptgrund, warum diese Altersgruppe im Vergleich geringer von der guten Arbeitsmarktlage profitieren. Allerdings bestätigt diese Sonderbetrachtung einmal mehr: Einmal mit mehr als 50 Jahren arbeitslos geworden, ist die Gefahr, dass sich die Arbeitslosigkeit verfestigt, groß – selbst bei guter Konjunktur.

Die Strukturdaten im Überblick: In Oberösterreich waren im Juni 2019 680.000 Menschen in Beschäftigung, in Österreich 3,83 Millionen (jeweils plus 1,6 Prozent). Die Arbeitslosenquote für Österreich liegt bei 6,5 Prozent. Die Arbeitslosenzahlen sinken in Österreich seit dem Frühjahr 2017.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.