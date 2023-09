Dr. Oetker und die Revolution in der Küche

Dass aus einem Teig, den man in den Ofen schiebt, nicht automatisch ein flaumiger Kuchen wird, weiß der Mensch, seitdem er bäckt. Einem deutschen Apotheker war es vorbehalten, das Backpulver in sämtliche Haushalte zu tragen: Vor 120 Jahren, am 21. September 1903, ließ August Oetker das Triebmittel "Backin" patentieren – der Firmenlegende zufolge nachdem seine Frau die ideale Menge Pulver für 500 Gramm Mehl haben wollte.