Dow Jones wegen neuer Coronavirus-Sorgen um 6,9 % gesunken

Auch für den breiter gefassten S&P-500 ging es deutlich nach unten. Er verlor 5,89 Prozent auf 3.002,10 Stellen. Der Nasdaq Composite, der an der Technologiebörse zuletzt neue Rekorde geschrieben hatte, verbuchte Abschläge von 5,27 Prozent auf 9.492,73 Einheiten.

Eine düstere Konjunktureinschätzung durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) und die Furcht vor einer zweiten Coronawelle waren die Hauptgründe für die deutlichen Verluste. Jerome Powell, der Vorsitzende der Fed, hatte bereits zur Wochenmitte angesichts der schweren Wirtschaftskrise infolge der Coronapandemie klare Worte gefunden und gesagt, dass ein erheblicher Teil der Jobverluste dauerhaft sein könnte. Auch der massive Ölpreisrutsch von zuletzt 7,8 Prozent zeigt, wie sehr die Sorgen um die Konjunktur die Märkte wieder in ihren Bann geschlagen haben.

Kein einziger Wert mit Kursgewinnen

Überdies mehren sich die Zeichen, dass sich das Coronavirus in einigen US-Bundesstaaten wieder vermehrt ausbreitet: So verzeichneten New Mexico, Utah und Arizona nach Reuters-Berechnungen 40 Prozent mehr Neuinfektionen in der vergangenen Woche. Auch Florida und Arkansas entwickelten sich zu Hotspots.

Mit Blick auf die Einzelwerte des Dow Jones wurden auf breiter Front Kursverluste verzeichnet. Kein einziger Wert notierte mit Kursgewinnen. Die größten Abgaben verzeichneten die Anteilsscheine von Boeing. Die Papiere des Flugzeugbauers rutschten um mehr als 16 Prozent ab, nachdem sie zuletzt ebenso wie American Airlines (minus 15,5 Prozent) und United Airlines (minus 16,1 Prozent) von den angekündigten Reiselockerungen profitiert hatten.

Gehörig unter Druck kamen überdies die Aktien der beiden im Dow vertretenen Erdölkonzerne, Chevron (minus 8,4 Prozent) und ExxonMobil (minus 8,8 Prozent). Die geringsten Verluste im US-Leitindex verbuchten am Donnerstag die Wertpapiere von Wal-Mart. Sie gingen mit minus 0,9 Prozent aus dem Handel.

Übernahme im Fokus

Um zehn Prozent sackte in der zweiten Börsenreihe das Papier des zweitgrößten US-Autobauers Ford ab. Dieser ruft in Amerika wegen möglicher Defekte bei der Türverriegelung zahlreiche Fahrzeuge in die Werkstätten zurück. Insgesamt sind rund 2,15 Millionen Wagen betroffen.

Im Fokus stand außerdem noch eine Übernahme: Im Geschäft mit Essenslieferungen wird wohl bald ein transatlantisches Schwergewicht entstehen. Die britisch-niederländische Firma Just Eat Takeaway.com übernimmt den US-Rivalen Grubhub (plus 4,6 Prozent) vollständig. Zugleich hat damit der Fahrdienst-Vermittler Uber, der bisher ebenfalls als möglicher Käufer von Grubhub galt, das Nachsehen. Uber-Aktien gaben um zehn Prozent nach.