Doris Hummer: Absolute Mehrheit und abgesagte Palastrevolutionen

Am 12. und 13. März können rund 100.000 Unternehmerinnen und Unternehmer in Oberösterreich ihre Standesvertretung wählen. Tatsächlich werden bis dahin aber mehr als 70 Prozent der Wähler schon ihre Stimme per Briefwahl abgegeben haben. Und voraussichtlich mehrheitlich dem VP-Wirtschaftsbund ihr Vertrauen schenken, der unter dem Namen "Team Doris Hummer" antritt.