Doris Cuturi-Stern ist neue Wifi-Kuratorin

Die 51-Jährige folgt Georg Spiegelfeld, der diese Funktion 13 Jahre ausgeübt hat. Cuturi-Stern ist seit 2000 im Familienunternehmen Stern&Hafferl tätig, heute als Geschäftsführerin und sie leitet die Schifffahrtsbetriebe am Attersee und Altausseer See. Eines der Hauptanliegen der Kuratorin ist, den Bedarf der Wirtschaft noch intensiver in die Programmpolitik einzubringen: "Geschäftsfelder der Zukunft sind etwa Green Jobs. Diese Ausbildungen sollen stetig im Kursprogramm ausgebaut werden."

