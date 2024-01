Doppler Schirme: Der Junior ist nun alleiniger Chef

Zwei Jahre hatten Hermann Würflingsdobler und sein Sohn Martin den Schirmhersteller Doppler gemeinsam geleitet. Jetzt hat der Junior die alleinige Geschäftsführung übernommen. "Die 35 Jahre, in denen mein Vater das Unternehmen geleitet hat, waren geprägt von Weitsicht und unermüdlichem Einsatz", sagt Martin Würflingsdobler. Der Vater werde aber auch weiter "wichtige Unternehmensbereiche verantworten".

Martin Würflingsdobler ist seit 2015 im Familienunternehmen mit Sitz in Braunau und weiteren Niederlassungen in Deutschland, Tschechien, Slowakei und China. Zuvor hatte er unter anderem bei BMW in Steyr gearbeitet. Der neue Chef will die Exportaktivitäten von Doppler ausweiten. Vertrieben werden Regen- und Gartenschirme sowie Sitzauflagen und Gartenmöbel unter den Marken doppler, doppler Manufaktur, Knirps und derby.

„Bisher exportieren wir unsere Produkte vor allem nach Deutschland, Tschechien, Polen und in die Schweiz", sagt Martin Würflingsdobler: "Nach zuletzt intensiven Vorbereitungen werden wir heuer das Wachstum in zusätzlichen Ländern deutlich vorantreiben und neben zahlreichen weiteren Maßnahmen dafür sorgen, dass wir in Europa noch präsenter werden." Die Plätze auf den wichtigen internationalen Messen in Oslo, Mailand und Paris seien bereits gebucht. Zudem habe Doppler zuletzt in Ländern wie den Niederlanden, Belgien, Schweden, Irland und Italien erfreuliche Zuwächse im Regen-Segment verzeichnet.

Schon jetzt liegt die Exportquote von Doppler bei mehr als 80 Prozent. Potential sei auch im asiatischen Raum gegeben, wo der Schirmhersteller vor allem mit der Marke Knirps bekannt sei, heißt es.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper