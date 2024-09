Doppler Holding übernimmt Primagaz

Die in Wels ansässige Doppler Holding GmbH hat mit 31. August 2024 sämtliche Anteile der Primagaz GmbH in Österreich übernommen. Damit vereine sie die Nummer zwei und die Nummer drei am heimischen Flüssiggasmarkt, Doppler Gas übernehme die Marktführerschaft in diesem Segment. Das wurde in einer Aussendung am Montag bekanntgegeben. Im ersten Schritt sei geplant, die Firmen parallel weiter fortzuführen. Im Jahr 2025 ist dann eine Verschmelzung der Unternehmen vorgesehen.

Mit der Übernahme wächst die Mitarbeiteranzahl in der Doppler Gas auf mehr als 100 Personen. Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, wird die Abfüllstation für Flaschengas in Enns in den kommenden Jahren weiterentwickelt bzw. vergrößert. Mit den strategisch günstig gelegenen Standorten in Niklasdorf, Enns, Frastanz und Kirchbichl verfügt die Doppler Holding über die größten Lagerkapazitäten für Flüssiggas in Österreich.

Versorgung des österreichischen Marktes

Die Flüssiggaslagerkapazitäten belaufen sich auf 5036 Tonnen, wodurch im Falle eines Engpasses die Versorgung des österreichischen Marktes für die nächsten 20 Tage gesichert sei, heißt es. Die Versorgung der gemeinsamen Firma mit Propan und Butan soll im Wesentlichen durch das Raffineriesystem in Österreich und im südlichen Bayern sowie durch Zukäufe auf den freien Märkten in Antwerpen gewährleistet werden.

von links: Eigentümer Franz Josef Doppler, Geschäftsführer Bernd Zierhut, Finanzchefin Daniela Dieringer Bild: Doppler Holding/ Freiraum 14/Cathi Füreder

Der heimische Flüssiggasmarkt (Propan und Butan) umfasst eine jährliche Absatzmenge von rund 90.000 Tonnen. Gemeinsam sollen die neu zusammengeschlossenen Einheiten rund 45.000 Tonnen abdecken. Die Transaktion wurde Ende Juli unterschrieben, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Flüssiggas (LPG = Liquefied Petroleum Gas) entsteht entweder im Zuge des Raffinationsprozesses oder wird direkt aus Gasfeldern gewonnen. Als Flüssiggas bezeichnet man Propan und Butan. Die Produkte gelangen per Schiff oder Kesselwagen zu den Tanklagern in Österreich, von wo aus sie in Flaschen abgefüllt oder direkt mit Tankfahrzeugen an Industrieunternehmen, Gewerbebetriebe und Haushalte transportiert werden. Wichtig ist die Unterscheidung von Flüssiggas und verflüssigtem Erdgas. (LNG = Liquefied Natural Gas).

