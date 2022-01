Doppler-Gruppe wächst doppelt so schnell wie der Markt

Nach einem durchwachsenen Jahr 2020, in dem die Doppler-Gruppe laut Angaben von Geschäftsführer Bernd Zierhut „mit einem blauen Auge davongekommen“ war, weil die Leute Corona-bedingt weniger Sprit getankt und öfter Zeit daheim verbracht hatten, lief es im Vorjahr besser. Das Welser Familienunternehmen übertraf beim Umsatz wieder die Ein-Milliarden-Euro-Marke. Dies bedeute im Jahresvergleich ein Plus von zehn Prozent, gab Doppler heute, Dienstag, in einer Aussendung bekannt.

Auch der Absatz legte um zehn Prozent zu. Im Jahr 2020 waren es 925 Millionen Liter Treibstoff- und Heizöl gewesen. Bei beiden Kennzahlen sei Doppler etwa doppelt so schnell gewachsen wie der heimische Mineralölmarkt, heißt es. Die Verkaufsmengen seien auf Vorkrisenniveau. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gibt Doppler im März bekannt. Zierhut geht davon aus, „an die Reihe der sehr guten Ergebnisse der letzten Jahre nahtlos anzuschließen“.

Österreichweit betreibt Doppler 260 Tankstellen unter der Marken Turmöl und Turmstrom. Wie berichtet, erfolgte vergangenen Sommer die Trennung vom langjährigen Partner BP. Den Stromverkauf konnte Doppler mit mehr als 300.000 kWh laut eigenen Angaben im Vorjahr mehr als verdoppelt. Die Rentabilität dieser Stromtankstellen sei jedoch schlecht, sagt Zierhut.

Im Handelsgeschäft plant Doppler, die Zusammenarbeit mit Spar heuer zu vertiefen. Die 70 Spar-Express-Standorte wuchsen im Vorjahr um zehn Prozent. Eine Kooperation haben die Welser auch mit mjam, um Lebensmittel zuzustellen. Heuer ist geplant, auch mit Lieferando zusammenzuarbeiten.