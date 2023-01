Doppler-Gruppe kauft Kärntner Firma für Diesel-Import aus Italien

Das berichtete Doppler in einer Presseaussendung am Dienstag. Doppler erzielte 2021 einen Umsatz von 1 Mrd. Euro.

Um einer möglichen knappen Versorgungslage im heurigen ersten Halbjahr wegen des Embargos zu begegnen, werde man mehr Importe aus Italien und Slowenien brauchen. Der Vorteil sei, dass über Italien recht leicht per Schiff etwa aus Übersee importiert werden könne. Mit dem Diesel und Benzin aus Oberitalien will Doppler neben Kärnten auch Salzburg und die Steiermark versorgen.

Von Scharnagl mit Sitz in Schiefling am Wörthersee (Bezirk Klagenfurt-Land) werden alle verfügbaren Mitarbeiter in die bestehende Doppler-Organisation integriert und neun Lkw übernommen. Die Marke bleibt nicht bestehen. Scharnagl ist ein 1941 gegründetes, in zweiter Generation geführtes Familienunternehmen. Kernkompetenz waren Handel, Vertrieb und Transport von Mineralölprodukten in Kärnten und Osttirol. Die Akquisition wurde im Dezember unterschrieben und Anfang Jänner vom Kartellamt genehmigt.

