Donald Trump als Risiko: Setzt Gold seinen Rekordlauf fort?

Nachdem sich die Notierung des Edelmetalls in den Jahren 2021 bis 2023 in einer vergleichsweise engen Handelsspanne gehalten hatte, kannte sie in den vergangenen Monaten nur eine Richtung: nach oben. Auf rund 30 Prozent summiert sich der Preisaufschlag. Treiber war die Aussicht auf sinkende Zinsen. Geopolitische Risiken waren ein weiterer Grund, der Anleger in den sicheren Hafen Gold lockte.

Den bisherigen Höhepunkt von rund 2.790 Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) erreichte der Goldpreis Ende Oktober und damit kurz vor der Präsidentschaftswahl in den USA. Spätestens seit dem klaren Wahlsieg von Donald Trump Anfang November stockt die Rally aber. Die Unsicherheit, die mit einem engen und umstrittenen Wahlergebnis verbunden gewesen wäre, rückte in den Hintergrund. Das dämpfte die Nachfrage nach der als sicher geschätzten Anlageform.

Barren, Münzen, Minen: Wie Anleger bei der Goldpreisrally dabei sein können

Zudem belastete der wieder stärkere US-Dollar den Preis, denn eine Aufwertung der US-Währung macht das Edelmetall für Anleger aus anderen Währungsräumen teurer. Sollte die von Trump angestrebte Wirtschaftspolitik - etwa Steuersenkungen und hohe Einfuhrzölle - die Inflation anheizen, könnte der Dollar noch weiter zulegen und die Goldnachfrage so ein Stück weit hemmen. Zudem könnte eine höhere Inflation die US-Notenbank Fed zwingen, Leitzinssenkungen zu pausieren oder gar den Zins wider anzuheben. Auch das würde die Gold-Nachfrage bremsen.

Leitzinssenkungen liefern eher Rückenwind

Viele Experten gehen davon aus, dass weitere Leitzinssenkungen großer Notenbanken dem Goldpreis auch 2025 eher Rückenwind liefern werden. So dürfte neben der Fed vor allem die Europäische Zentralbank den Zins weiter reduzieren, da sie mit einer unerwartet langen Konjunkturschwäche in Deutschland und Problemen in anderen großen Volkswirtschaft der Eurozone konfrontiert ist. "Die Zinsen gehen eher nach unten als oben, das hilft Gold", meint Analyst Jerome Mäser von der VP Bank aus Liechtenstein. Gold - das keine Zinsen abwirft - wird im Vergleich attraktiver für Anleger.

Darüber hinaus bleibt Gold als Absicherung gegen geopolitische Spannungen gefragt. "Wir behalten eine äußerst konstruktive Haltung gegenüber Gold bei, was die erhöhte geopolitische Unsicherheit und die starke physische Nachfrage von Zentralbanken und Privatanlegern widerspiegelt", heißt es von der Schweizer Privatbank Union Bancaire Privée. "Eine Bewegung in Richtung eines Niveaus von mindestens 2.800 Dollar pro Unze ist im Jahr 2025 möglich." Analysten der DZ Bank halten sogar die runde Marke von 3.000 Dollar je Feinunze für erreichbar: Ende 2025 sehen sie den Preis bei 3.100 Dollar.

