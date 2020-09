Bis zu 300 von 2000 Beschäftigten am Hauptsitz des Schalungstechnik-Unternehmens Doka der Umdasch-Gruppe in Niederösterreich werden bald ihren Arbeitsplatz verlieren, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Betroffen sind Mitarbeiter der Verwaltung und der Produktion, nicht des Vertriebs.