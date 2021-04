Doch kein neuer Standort: Casinos Linz bleiben auf Schillerplatz

Diese Entscheidung habe der Aufsichtsrat der Casinos Austria vor kurzem mehrheitlich getroffen, heißt es in der Mitteilung. Grund dafür seien das unsichere Marktumfeld mit den negativen wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie sowie "regulatorische Unsicherheiten".

Dabei spielt das Unternehmen auf die von der Regierung geplante Neuordnung des österreichischen Glücksspielmarktes an. All das lasse ein "großes Investitionsprojekt" derzeit "nicht zweckmäßig" erscheinen, so die Begründung.

Nach dem Brand des Obergeschoßes am Standort Schillerplatz im Februar 2020 sei ein vollwertiges Casino-Konzept mit Lebend- und Automatenspiel im Erdgeschoß umgesetzt worden. Dieses werde nun weiterentwickelt, heißt es von den Casinos. Im Casino Linz sind 135 Mitarbeiter beschäftigt, vom Koch bis zum Croupier.

Wie mehrmals berichtet, waren die Casinos in Linz seit September des Vorjahres auf der Suche nach einem neuen Standort. PlusCity- und Lentia-Chef Ernst Kirchmayr, dem die Schillerplatz-Immobilie mehrheitlich gehört, konnte und wollte den Casinos keinen langfristigen Vertrag anbieten. Unter anderem war auch spekuliert worden, dass das Texhages-Haus in der Mozartstraße als neuer Standort des Glücksspielkonzerns infrage kommen könnte. Das Traditionsmodehaus hatte dort vor viereinhalb Jahren nach einer Insolvenz zugesperrt.