dm will mit Eigenmarken den Preisanstieg dämpfen

Von einem "erfolgreichen Jahr" und verstärkten Einkäufen der Kunden sprach gestern Thomas Köck, Mitglied der Geschäftsführung bei der Drogeriemarktkette dm. Anlass war die Präsentation der Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr (per 30. September).

Der Umsatz wurde um 4,84 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro gesteigert, die Zahl der Filialen blieb mit 386 konstant. 6852 Mitarbeiter sind beschäftigt (minus 35). Fünf Prozent seines Umsatzes erzielt dm online. In Österreich und den elf verbundenen Ländern stieg der Umsatz um 13,4 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro.

Die Einkäufe in Österreich seien im September im Vergleich mit dem Vorjahresmonat um 13 Prozent gestiegen, sagte Köck. Die Branche sei keinen großen Schwankungen unterworfen, "und für die Kunden, die anderswo sparen, sind wir oft das kleine Glück zwischendurch". Das sei ein Kennzeichen in Krisenzeiten.

Auch dm verzeichnet derzeit einen verstärkten Griff zu Eigenmarken. 4000 davon sind im Sortiment (insgesamt 18.000 Artikel). Diese seien im Schnitt um 40 Prozent günstiger als Industriemarken. "Wir steigen bei den Mengen derzeit stärker als bei den Umsätzen", sagt Köck. Die Preise für einen "durchschnittlichen dm-Warenkorb" seien im Jahresabstand nur um 1,3 Prozent gestiegen.

Das Kaufverhalten ähnelt laut dem Geschäftsführer nun wieder jenem vor der Krise: Die Nachfrage nach Düften und dekorativer Kosmetik – während der Lockdowns rückläufig – sei gestiegen. Im Gegenzug seien jedoch weniger Hygieneartikel und Reinigungsmittel als während Corona verkauft worden. Noch ein Stück weit entfernt vom Vorkrisenniveau ist man bei der Zahl der Besucher in den Friseurstudios: "Es ist auch fraglich, ob wir je wieder dieses Niveau erreichen werden." Die Zahl der Studios sei leicht auf 150 gesunken, auch, weil sich einige Mitarbeiterinnen in der Krise beruflich umorientiert hätten. Viele Kunden seien außerdem in einen "Graumarkt" abgewandert.

15 Prozent der Filialen wurden im Vorjahr renoviert, 2000 Schließtage fielen an. Ein Ziel für die Zukunft ist, aus Öl und Gas auszusteigen. In 100 Filialen ist man derzeit noch auf Gas angewiesen.