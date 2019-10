dm wächst dank rascher Produktwechsel und Events

Die Drogeriemarktkette dm hat im abgelaufenen Jahr ihre Marktposition ausgebaut. Laut dm-Finanzchef Andreas Haidinger liegt das Umsatzplus von 4,6 Prozent beim Doppelten des Marktzuwachses. Konkret habe man von vermehrter Nachfrage nach Naturkosmetik und Bio-Nahrungsmitteln profitiert. Auch mehr Männer würden bei dm einkaufen.

dm machte in Österreich im Geschäftsjahr, das am 30. September endete, mit 388 Filialen 965 Millionen Euro Umsatz. Die Filialzahl blieb praktisch unverändert. "Uns geht es um qualitative Verbesserung, mehr Atmosphäre in den Filialen und Sortimentsergänzungen in bestehenden Filialen", sagt Haidinger, der für die Standorte in Oberösterreich verantwortlich ist.

Hartes Branchenumfeld

Laut Branchendaten hat sich der zuletzt schwächelnde Mitbewerber bipa stabilisiert. Der Drogeriediskonter Müller wächst mit neuen Filialen. Der neue Konzernchef, der Linzer Günter Helm, ist dort seit dem Frühling an Bord.

Haidinger erläutert im OÖN-Gespräch, wie sich das Geschäft verändere: Es sei nötig, verschiedene Verkaufskanäle zu pflegen und den Kunden viele Berührungspunkte zu ermöglichen. Das gehe über klassische Werbung und die Filialen hinaus. Der Online-Shop allein sei es nicht. Einige Influencerinnen und Bloggerinnen seien exklusive Partnerinnen, mit denen gemeinsam Produkte entwickelt werden. Mit eigenen Veranstaltungsformaten gelinge es dm, ein jüngeres Publikum zu erreichen.

Der Umsatz über den Online-Shop liege bei etwa einem Prozent des Umsatzes, was dem Geschäft von mehreren Filialen entspreche. "Die Zuordnung ist aber nicht zielführend", sagt Haidinger.

Dem Zeitgeist sei auch geschuldet, dass der Anteil der Produkte, die innerhalb eines Jahres wieder verschwinden, bei einem Drittel liegt. "Das ist eine Herausforderung – gemeinsam mit der Industrie den Bedarf zu kalkulieren und die Rüstzeiten an den Anlagen entsprechend kurz zu halten." Der Eigenmarkenanteil am Umsatz macht rund 40 Prozent aus.

Mit 9,4 Prozent war das Umsatzplus in den von dm von Österreich aus betreuten Ländern höher als in den Stammmärkten Deutschland und Österreich.

dm wurde im Jahr 1973 von Götz Werner gegründet, im Jahr 1974 stieg Günther Lehmann als Co-Gesellschafter ein. Seit September 2019 ist in Deutschland Christoph Werner, der Sohn des Gründers, der Vorsitzende der Geschäftsführung. Am österreichischen dm hält die Spar Holding 32 Prozent.

Artikel von Sigrid Brandstätter Redakteurin Wirtschaft s.brandstaetter@nachrichten.at