Disney beendet 20th Century Fox

Ein weltbekanntes Logo und Fanfaren, die den Start eines Filmes ankündigen: Das Hollywood-Filmstudio 20th Century Fox kennen viele seit ihrer Kindheit.

Keine Verbindung mit Fox News

Disney, das vergangenes Jahr in einem Megadeal dem Medienimperium Fox den Unternehmensteil für etwa 71 Milliarden US-Dollar abgekauft hatte, benannte bereits im Januar das Unternehmen beinahe unauffällig in 20th Century Studios um. Medienberichten zufolge soll der Grund dafür sein, dass die Marke nicht mehr mit dem ultrakonservativen US-Sender Fox News in Verbindung gebracht werden sollte. Dieser gilt als Lieblingssender von US-Präsident Donald Trump und gehört nicht zu Disney. Nun wird aus der 85-Jährigen Marke 20th Television.

„Unsere neuen Studionamen und Logos markieren einen neuen Tag für ABC Signature, 20th Television und Touchstone Television und ehren gleichzeitig ihre reiche Geschichte und die kreative Kraft der Walt Disney Company“, sagte Craig Hunegs, Chef der Disney-Fernsehstudios, in einer Erklärung.

Was genau mit dem bekannten Logo mit den Scheinwerfern und der pompösen Titelmelodie passieren soll, ist noch nicht bekannt. Disney wolle aber zumindest an der Grundstruktur nichts ändern, heißt es in Medienberichten. Neue Logos und Abspanne sollen aber bereits im Herbst erscheinen, unter anderem in Episoden von Cartoon-Serien wie "Die Simpsons“, „Family Guy“, „American Dad“ und „Bob’s Burgers“.

Das Erkennungszeichen wurde 1935 vom französischen Landschaftsmaler und späteren Oscar-Preisträger Emil Kosa junior entworfen. Den zugehörigen Jingle komponierte der langjähriger Leiter der Musikabteilung des Filmstudios, Alfred Newman.

20th Century Fox gehörte seit seiner Gründung 1935 zu den größten Filmunternehmen der USA. Zu den bekanntesten Produkten gehören Filme wie „Star Wars“, „Titanic“, „Avatar“ und „Kevin, allein zu Haus“, aber auch erfolgreiche Serien wie "Die Simpsons".

