Diskussion um US-Professorin in EU-Behörde

Die Bestellung der Wirtschaftsprofessorin der US-Eliteuniversität Yale verursacht allerdings Unruhe in Brüssel.

Denn Morton beriet mit Apple und Amazon ebenjene mächtigen US-Konzerne, die sie in ihrer neuen Funktion in der Brüsseler Generaldirektion Wettbewerb überwachen soll. Die Europäische Kommission verteidigt die Personalie: Die Wirtschaftswissenschafterin, die unter Präsident Obama als Beamtin im Justizministerium für Kartellrecht zuständig war, sei bestens qualifiziert und habe sich in Vorstellungsgesprächen durchgesetzt.

Da Morton in der Vergangenheit aber Großkonzerne wie Apple, Amazon und Microsoft beraten habe, orten manche einen Interessenkonflikt. Laut der Nachrichtenagentur AFP haben sich mehrere EU-Kommissare bei Präsidentin Ursula von der Leyen über "das Geschenk an die USA" beschwert.

Die französische Außenministerin forderte, dass die Personalentscheidung überdacht wird. Möglich wäre das: Denn der Vertrag von Morton sei bisher nicht unterschrieben, heißt es aus der Kommission.

