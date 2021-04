Diskussion: Chancen auf dem Arbeitsmarkt nutzen

Welche Förderungen können mich bei der Arbeitssuche unterstützen? Was sind die Voraussetzungen, damit ich überhaupt eine Förderung in Anspruch nehmen kann? Soll ich eine längere Ausbildung anfangen? Wie kann ich mir diese leisten? Das Arbeitsmarktservice (AMS) ist mit vielen Fragen von Menschen auf Arbeitssuche konfrontiert.

Gleichzeitig sind viele Unternehmen auf der Suche nach Fachkräften – und beklagen, nicht die richtigen zu finden. Hier gibt es Möglichkeiten, Kandidaten passgenau für die Anforderungen im Betrieb ausbilden zu können – mit Unterstützungen des AMS.

Wie der Arbeitsmarkt in Oberösterreich derzeit funktioniert, welche konkreten Unterstützungen es gibt, was Unternehmen und Menschen auf Jobsuche brauchen, darüber diskutieren Experten am 27. April um 16 Uhr live auf nachrichten.at. Die Teilnahme ist kostenlos.

Unter dem auffordernden Titel "Gehen Sie in die Offensive" werden Projekte und Förderungen für Arbeitsuchende, Arbeitnehmer und Arbeitgeber vorgestellt. Auch das Instrument der Kurzarbeit und die Perspektiven dabei werden besprochen. Für das AMS sind der Landesgeschäftsführer in Oberösterreich, Gerhard Straßer, und die Leiterin der Abteilung Projektförderungen, Maria Brunner, dabei. Die Sicht der oberösterreichischen Betriebe bringen Pauline Seidermann, Finanzvorständin der voestalpine Stahl in Linz, und Heide Schwarz, Personalchefin beim Baukonzern Habau mit Zentrale in Perg, ein. Andrea Knapp aus Bad Ischl berichtet über ihren Weg aus der Arbeitslosigkeit zu einem Studium. Nach einem Berufsstart im Tourismus und später bei einem technischen Betrieb studiert sie nun an der Fachhochschule in Wels. Mit ihrem Bericht, wie sie es als alleinerziehende Mutter eines kleinen Kindes schafft, ihren Weg zu meistern, kann sie Mut machen, anderen Frauen den Weg in die Technik zu öffnen.

Haben Sie eine Frage rund um Arbeitslosigkeit, Jobeinstieg, Förderungen für Arbeitgeber und Jobsuchende? Dann teilen Sie uns Ihr Anliegen vorab mit. Wir beantworten die Fragen in der Veranstaltung: arbeitsmarkt@nachrichten.at

