Vielfalt an Bewerbern und Ideen beim Digitalos

Der Digitalos, der Preis für die Glanzlichter der Digitalisierung in Oberösterreich, wird auch heuer wieder von den OÖNachrichten vergeben. Die Gala findet nach zweijähriger Corona-Pause am 6. Oktober im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien Linz wieder in Präsenz statt. Bewerbungen sind in vier Kategorien möglich. Die Bewerbungsfrist wurde um eine Woche auf den 10. September verlängert. Bewerben Sie sich unter: digitalos.nachrichten.at

Lernwelten am PC

In der Kategorie " Digitale Transformation" wird die Leistung prämiert, ein ursprünglich analoges in ein digitales Geschäftsmodell umgewandelt zu haben. Die E-Learning-Plattform "Click & Learn" rund um Renate Mitter digitalisiert Schulungen für Unternehmen und will mit den Inhalten "Lernwelten" erschaffen. Mit modernen Lernkonzepten passt das Linzer Unternehmen die Inhalte individuell an den Kunden an.

„Click & Learn“-Geschäftsführerin Renate Mitter Bild: Click & Learn

Digitaler Tresor

In der Kategorie " Digitales Start-up" werden einzigartige Ideen vor den Vorhang geholt. Gemeinsam mit Cagdas Tasdemir hat David Schnetzer das Linzer Unternehmen TMIA gegründet. TMIA hat sich dem Schutz digitaler Währungen verschrieben und mit Hilfe einer patentgeschützten Technologie einen "digitalen Tresor" erschaffen, der Kryptowährungen vor Hackerangriffen schützt. Ziel ist, mit dem System die Basis für ein sichereres Finanzsystem zu schaffen. Zu den Kunden von TMIA zählen mittlerweile Banken und Investmentfonds.

TMIA-Mitbegründer und Geschäftsführer David Schnetzer Bild: Alexander Schwarzl

Frühwarnsystem für Anfälle

Ebenfalls in dieser Kategorie beworben hat sich das Start-up FiveSquare aus Linz. Die auf künstlicher Intelligenz basierende Software "Epilepsia" kann durch die Überwachung von einzelnen Körperfunktionen epileptische Anfälle frühzeitig vorhersagen. Die Gründer Hans-Peter Pichler und Patrick Haidinger wollen damit den Betroffenen Lebensqualität zurückgeben.

FiveSquare-Gründer Patrick Haidinger (l.) und Hans-Peter Pichler Bild: Fivesquare

Zusätzlich existieren noch zwei weitere Kategorien: Für " Digitales Engagement" werden Bewerber mit digitalem gesellschaftlichen Engagement gesucht. Die Kategorie " digitale Persönlichkeit" sucht Menschen, die mit ihrer Präsenz und ihren Inhalten im Netz ein großes Publikum erreichen.

Im Zeichen der Digitalisierung veranstalten die OÖNachrichten am 28. und 29. September die Digital Days mit zahlreichen hochkarätigen Rednern wie Start-up-Investor Heinrich Prokop und Staatssekretär Florian Tursky.