we.are.filly - Kerstin Stadler

Wie viele Menschen erreichen Sie durchschnittlich im Monat bzw. zu Spitzenzeiten? (Follower)

Wir hatten dieses Monat dank unseres Reels auf Instagram einen kleinen Höhenflug mit 1.537.518 erreichten Konten. Im Sommer hatten wir kurz mal ein Down, da hatten wir aufgrund von Änderungen am Instagram Algorithmus probleme mit unserer Reichweite, aber dies scheint nun überwunden zu sein. Ein wenig stolz sind wir schon darauf, binnen eines Jahres auf Instagram bereits 16.000 Follower zu haben, die uns tagtäglich verfolgen.

Wie sieht Ihr Geschäftsmodell aus?

Wir machen den Account "Just For Fun", heißt ein richtiges Geschäftsmodell steckt hier nicht dahinter (lassen uns aber für die Zukunft noch alle Möglichkeiten offen). Unser Ziel ist es, den Leuten täglich mit unseren Bildern und Videos ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern und ihnen den Tag zu versüßen (sowohl in Europa als auch in Übersee).

Was macht Sie besser und interessanter als ihre Mitbewerber?

Ich würde nicht mal sagen, dass wir uns von anderen abheben, denn dafür müssten wir auch mit anderen vergleichbar sein. Konkurrenzdenken ist zumindest bei uns nicht vorhanden.

Wir kennen mittlerweile viele Instagramaccounts, die uns täglich inspirieren und uns antreiben damit weiterzumachen.

Jede Katze und jeder Katzenbesitzer verleiht seinem Instagramaccount einen persönlichen touch, jeder Account ist einzigartig und auf seine Art und Weise perfekt.





Was zählt ist das gesamte Netzwerk, ein unglaublicher Zusammenhalt und neue Bekanntschaften zu schließen auf der ganzen Welt.

Unser größtes Hobby ist das fotografieren, daher ist es auch wenig überraschend, dass wir den Social Media bereich täglich mit unseren Bildern fluten. :)

Instagram https://instagram.com/we.are.filly?utm_medium=copy_link