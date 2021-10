Wanderful - Jennifer Brandstätter

Wie viele Menschen erreichen Sie durchschnittlich im Monat bzw. zu Spitzenzeiten? (Follower)

Auf Instagram lt. Insights 37.600 erreichte Konten

Auf Facebook je nach Beitrag ca. 13.000 Personen

Auf meinen Blog die letzten 90 Tage rund 2600 Besuche

Wie sieht Ihr Geschäftsmodell aus?

Seit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 habe ich mein Hobby in einem Blog www.wanderful.co.at zusammengefasst - alle wunderbaren Wanderungen im Raum OÖ sowie in der Steiermark habe ich zusammengetragen und die Touren genau beschrieben. Neben Fotos mache ich auch sehr oft Impressionsvideos.



Somit konnte ich allen wanderfreudigen Personen auch unbekanntere Ziele präsentieren und motivieren raus in die Natur zu gehen und unsere wunderbare (Gipfel)landschaft zu genießen.

Mein Instagram Account wächst täglich und aktuell bin ich auch wieder als Gipfelbotschafterin unterwegs.



Es freut mich, wenn ich vor allem Frauen dafür begeistern kann, auch alleine eine Gipfeltour zu unternehmen!



Als persönliches Ziel habe ich mir heuer 100 Gipfel gesetzt - welche ich mit Sicherheit schaffen werde.



Mein Blog Wanderful steht für Leidenschaft fürs Wandern, für unser schönes Österreich und seine schönen Platzerl!



Werfen Sie gerne einen Blick auf meinen Blog und Sie werden begeistert sein!

Was macht Sie besser und interessanter als ihre Mitbewerber?



Ich bemühe mich stehts, genaue Tourenbeschreibung samt Impressionsvideos zu erstellen.

Ich gebe viele wertvolle kostenlose Tipps an all jene, die auf der Suche nach neuen Wanderrouten sind und stehe regelmäßig im Austausch mit wanderfreudigen Personen!



Wandern kostet fast nichts und ist ein toller Ausgleich sich fit zu halten und etwas für seine Gesundheit zu tun - damit möchte ich ein Motivator/Vorbild für viele Menschen sein!





Facebook https://www.facebook.com/wanderfullife0

Instagram https://www.instagram.com/wanderful__life/?hl=de

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCsNnCLSxBhGC3I2feCHFXbQ

eigener Blog https://www.wanderful.co.at/