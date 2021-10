the.stefans - Andrea Stefan

Wie viele Menschen erreichen Sie durchschnittlich im Monat bzw. zu Spitzenzeiten? (Follower)

Mein Instagram Kanal (@the.stefans) erreicht durch vielfältigen Content in den Bereichen Family, Fashion, Beauty und Kochen eine sehr breite Menschenmenge mit verschiedensten demographischen Merkmalen. Insgesamt verfolgen aktuell 151.000 Follower meinen Kanal, ganz besonders im Bereich der Stories.

Wie sieht Ihr Geschäftsmodell aus?

Ich bin Andrea, eine Family Bloggerin aus Österreich. Mein Instagram Kanal @the.stefans fokussiert sich auf die Themen Family, Fashion, Beauty, Kochen und vieles mehr. All dies sind die Themen, mit denen sich einer liebende Mutter in ihrem Alltag beschäftigt und das sind auch die Dinge, die ich wunderbar authentisch an meine Follower kommunizieren kann. Ich verbinde mich mit Unternehmen dieser verschiedenen Branchen und gemeinsam erschaffen wir tolle Kooperationen, die ich in meinen Alltag als Influencer-Mami integriere.

Was macht Sie besser und interessanter als ihre Mitbewerber?

Ich lasse meine Follower an dem spannenden und abwechslungsreichen Alltag meiner kleinen Family teilhaben und ich möchte meine Community inspirieren, wie man den Alltag mit Kids liebevoll und stilvoll meistern kann. Meine vier Mädels und mein Mann sind der Mittelpunkt meines Lebens, die mich sehr dabei unterstützen, den Instagram Account @the.stefans mit viel Liebe und Freude zu erfüllen. Mir ist es wichtig dabei zu zeigen, dass der Zusammenhalt einer Familie eine ganz besondere Verbindung ist, die durch bedingungslose Liebe und Vertrauen das ganz persönliche Fundament meines Lebens ist.

Instagram https://www.instagram.com/the.stefans/