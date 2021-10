Private Taste GmbH - Anita Moser

Wie viele Menschen erreichen Sie durchschnittlich im Monat bzw. zu Spitzenzeiten? (Follower)

Die Leserzahlen über all meine Kanäle betragen wöchtenlich an die 350.000 und fallweise noch mehr.

Wie sieht Ihr Geschäftsmodell aus?

Mein Online-Business steht mittlerweile standfest auf drei Säulen mit meinem Verlag- und Buchhandel, mit der Unternehmensberatung (Projekt-Arbeiten) und seit Anfang 2021 neu: meiner Hofladenmap (online-Karte für Hofladen-Empfehlungen)



Über all meine Social Medial Kanäle (Zahlen sind hier ersichtlich: https://www.private-taste.at/angebot) lernen mich, meine Arbeit und meine Produkte (Buch & Hofladenmap) meine zukünftigen Kunden kennen und kommen laufend mit Anfragen und Aufträgen, oder Shop Bestellungen auf mich zu.

Was macht Sie besser und interessanter als ihre Mitbewerber?

Die Vielseitigkeit, als erfahren (und sehr erfolgreiche) vielfach ausgezeichnete Unternehmerin (Lehrlingsausbildung, Mitarbeiterführung, Zahlenverantwortlich) mit 50+ noch in das Social Media Business einzusteigen.

7 Jahre online Arbeit in der Rolle der Gruppen – Administration mit der Vielfalt an Menschen, bunt durch die Landschaft: vom Arbeitslosen, der Schülerin, den Asylanten bis hin zum Geschäftsführer, Doktor usw. haben mich größte Soziale Kompetenz gelehrt und ermöglich mir nun auch diese Reichweiten in gezielten Segmenten.

