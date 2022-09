No Kangaroos - Der Österreich Podcast - Viktoria Urbanek

Wie viele Menschen erreichen Sie durchschnittlich im Monat bzw. zu Spitzenzeiten? (Follower)

Reach: 20.000+

Follower: ca. 1500

Streams: 20.000+

Wie sieht Ihr Geschäftsmodell aus?

Destinationen und Tourismusorganisationen können Podcastepisoden sponsern. Ein Buch mit den besten Stories ist bereits in Arbeit. Zusätzlich gebe ich Workshops zum Thema Podcasts und Vermarktung.

Was macht Sie besser und interessanter als ihre Mitbewerber?

No Kangaroos - Der Österreich Podcast ist in seiner Art und Weise einzigartig. Es gibt keinen direkten Mitbewerb. Durch Storytelling stelle ich spannende Persönlichkeiten, besondere Orte und tolle Geschichten aus Österreich vor.



Mit No Kangaroos – Der Österreich Podcast will ich dir zeigen wie leiwand unsere Heimat ist.In gemütlichen Interviewgesprächen erkunden wir gemeinsam unglaubliche Orte, gehen spannenden Geschichten auf den Grund und unterhalten uns mit tollen Menschen aus Österreich. Lass uns gemeinsam die Vielfalt Österreichs entdecken und die Heimat eine Spur besser kennenlernen! Denn man muss keineswegs in ein Flugzeug steigen, um kleine und große Abenteuer zu erleben.



Auszeichnung: 30 unter 30 - journalistische Jungtalente - Auszeichnung des Podcasts 2022: https://www.journalistin.at/singlenews/uid-937323/oesterreichs-journalistische-talente-2022/