Eva Langmayr (Bits and Bobs by Eva) - Eva Langmayr

Wie viele Menschen erreichen Sie durchschnittlich im Monat bzw. zu Spitzenzeiten? (Follower)

Aktuell habe ich 37,5k auf Instagram, im letzten Monat (21.8.-21.9.) knapp 90k Reichweite (wobei da eine Paid Ads Kamapgne mit Desenio gelaufen ist), deshalb habe ich euch zusätzlich noch die Insights vom vorletzten Monat (21.7.-21.8.) ausgeben lassen - da liegt die monatliche Reiweite bei 51k - im August waren es zusätzlich 20k Impressionen auf meinem Blog (aktuell bin ic auf dieser Plattform allerdings sehr inaktiv) und auf Pinterest halte ich 8,2k Follower (173,8k monatliche Aufrufe). Meinen Podcast Bits and Bobs Brunch Club folgen knapp 6k Personen.

Wie sieht Ihr Geschäftsmodell aus?

Ich erstelle digitalen Content für meine Kanäle und das seit Jänner 2015, habe mir in den vergangenen 6 1/2 Jahren also eine Art digitales Online Magazin aufgebaut und arbeite seit Mitte 2015 regelmäßig mit unterscheidlichen Unetrnehmen zusammen. Die meisten meiner Partenrschaften sind langfristige Jahreskampagnen, um hier ein paar zu nennen: Zalando, Beiersdorf (NIVEA, BASIS pH etc.), Estee Lauder Companys (v.a. Clinique und Bobbi Brown), Dyson, Samsung, sky, Nespresso etc. Die bezahlten Kooeprationen ermöglichen es mir somit meine Inhalte kostenlos anzubieten - ich wähle Kooeprationen sehr bedacht und Zielgruppen-spezifisch aus, sodass auch aus solchen beiträgen mehrwertiger Content für meine Community entsteht.

Was macht Sie besser und interessanter als ihre Mitbewerber?

Ich bin nahbar, interessiert und habe verstanden, dass Social Media keine Einbahnstraße ist - ganz im Gegenteil! Mit der Community zu kommunizieren und eine Art "Kunden-Managemnt" zu betreiben ist das Um und Auf, um erfolgreich mit dieser Art des Geschäftsmodells zu sein. Besonders die großen Influencer haben teiwleise vergessen, WER ihnen folgt - Alltagssituationen sind oftmals viel interessanter für die Community als ein Head-to-Toe Designer-Look.

