Lkw-Fahrer und Bäcker werden Coding-Profis

Motivierten Leuten eine IT-Ausbildung geben, damit sie bei Unternehmen neue Jobperspektiven und die Firmen Fachkräfte bekommen: Das ist das Ziel der Coders.Bay. "Wir bilden in sehr kurzer Zeit praxisorientiert junge Talente, Quer- und Wiedereinsteiger aus, die in der IT Fuß fassen wollen", sagt Wolfgang Kurz. Er leitet gemeinsam mit Marion Urbanides die Coders.Bay in der Linzer Tabakfabrik. Ausgebildet wird in fünf Monaten in den Bereichen Coding, Systemadministration, Netzwerktechnik und SAP.