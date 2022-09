Digitalos: Bis Mittwoch online abstimmen für Ihren Favoriten!

Wer wird die „Digitale Persönlichkeit“ des Landes? Wer besticht mit den besten und originellsten Inhalten in sozialen Medien und hat sich dadurch den Preis verdient? Darüber können nun Sie entscheiden! Das Voting ist seit ein paar Tagen eröffnet und unter den fünf Teilnehmern hat derzeit Christina Tropper mit ihrem Erziehungs-Blog „Einer schreit immer“ die Nase vorn. Dicht dahinter auf Platz zwei folgt Viktoria Urbanek mit dem Österreich-Podcast „No Kangaroos“.Doch noch ist nichts entschieden. Bis 21. September, 18:00 Uhr ist es noch möglich unter nachrichten.at/wirtschaft/digitalos/teilnehmer abzustimmen.

Das Teilnehmerfeld ist heuer so vielfältig wie selten zuvor. 400.000 Follower erreicht Hannes Tanzer tagtäglich mit seinen Tipps zu Sport, Lifestyle und Ernährung. Dabei weiß der diplomierte Krankenpfleger wovon er spricht: Innerhalb von nur sechs Monaten nahm Tanzer 40 Kilogramm ab und erreichte sein Idealgewicht. Nun will er mit seinen Inhalten andere motivieren, es ihm gleichzutun.



Gerade zu Beginn der Elternschaft wirkt der Alltag oft überfordernd. Jeden Tag tauchen neue Schwierigkeiten auf, die frischgebackene Eltern verunsichern können. Camilla Franek und Sandra Pietras nehmen sich in ihrem Podcast „Spielplatzdate“ jedem Thema rund um das Elterndasein an und geben Ratschläge aus erster Hand.





Tipps zu Organisation, Freizeit, Büchern, Reisen und mehr finden sich bei „Manager in Heels“. Der Blog der beiden jungen Führungskräfte Kristina Andricic und Julia Hoschek will „eine Inspirationsquelle für junge Frauen sein“ und betont Wichtigkeit von Struktur für den beruflichen Erfolg.



Der Gewinner, die „Digitale Persönlichkeit“, wird am 6. Oktober bei der großen Digitalos Gala der OÖNachrichten im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz bekanntgegeben.