Digitalos 2022: Das sind die Finalisten

Mehr als 60 Bewerbungen haben in den vergangenen Wochen die Redaktion der Oberösterreichischen Nachrichten für den größten Digitalpreis des Landes erreicht: von Start-ups, etablierten Unternehmern bis zu innovativen Ideen von Vereinen, Gruppen und Institutionen.

Beim Digitalos 2022 und der großen Gala in den Linzer Promenaden Galerien am 6. Oktober (19.30 Uhr) sollen die digitalen Vorreiter Oberösterreichs vor den Vorhang und auf die Bühne geholt werden. Die Qualität der Einreichungen war sehr hoch und hat es den Digital-Experten der JKU und der Juryvorsitzenden Martina Mara, Professorin für Roboterpsychologie, nicht leicht gemacht, eine Vorauswahl zu treffen. Auf dieser Seite sehen Sie die 20 Kandidaten, die es in die Endauswahl geschafft haben – in vier unterschiedlichen Kategorien. Die fünfte Kategorie des Digitalos, jene für die digitale Pionierleistung (Lebenswerk), wird von der Jury direkt vergeben.

Nun müssen die Favoriten noch einen zweiten Test bestehen. Denn jetzt ist die Jury am Zug: Die OÖN und ihre Partner, Sparkasse Oberösterreich, Tabakfabrik Linz, Land Oberösterreich, Stadt Linz, KPMG und Wiener Städtische wählen die Sieger der vierten Auflage des Digitalos. Aus den fünf Nominierten in den Hauptkategorien Digitale Start-ups, Digitale Transformation und in diesem Jahr neu Digitales Engagement werden die Gewinner gekürt. Der Sieger in der Kategorie Digitale Persönlichkeit wurde per Publikumsvoting auf nachrichten.at ermittelt. Alle Sieger werden bei der Digitalos-Gala am 6. Oktober in den Promenaden Galerien bekannt gegeben und geehrt.

Digitale Start-Ups

LeaseMyBike, Mayrhof

Gerhard Mayrhofer hat eine Online-Plattform zur digitalen Abwicklung für das Leasen von Dienstfahrrädern für Unternehmen entwickelt.

hello again, Leonding

Franz Tretter und hello again helfen Firmen mit dem Einsatz digitaler Technologien und Apps, eine persönliche Kommunikation mit Kunden aufzubauen.

Dimetor, Altenberg

Thomas Neubauer hat eine Software- und Datenplattform für die Digitalisierung des Luftraums für Drohen und unbemannte Luftfahrt entwickelt.

Ohana Software, St. Georgen/Gusen

Christian Orgler will mit seiner Kinderschutz-App Ohana Familien dabei

helfen, Kinder sicher und gesund in der digitalen Welt zu erziehen.

TeamEcho, Linz

David Schellander und Markus Koblmüller entwickelten eine Online-Lösung und ein Feedback-Tool zur Mitarbeiterzufriedenheit für Betriebe.

Digitale Persönlichkeit

No Kangaroos, Linz

Mit ihrem Österreich-Podcast bietet Viktoria Urbanek Hintergrund-Geschichten zu Ausflugszielen in Österreich. Monatlich sind es mehr als 20.000 Streams.

Einer schreit immer Linz

Christina Tropper gibt in einem der bekanntesten Elternblogs – mit 300.000 monatlichen Aufrufen – Einblicke in das Leben mit Kindern, insbesondere Zwillingen.

Hannes Tanzer, Dietach

Hannes Tanzer geht als Fitnesscoach, Model und Motivator mit gutem Beispiel voran: Er hat selbst 40 Kilo verloren und 450.000 Follower auf Instagram.

Spielplatzdate, Puchenau

Im Podcast „Spielplatzdate“ berichten Camilla Franek und Sandra Pietras über ihre Erfahrungen als Mamas, 11.000 folgen ihnen auf Instagram.

Manager in Heels, Eberstalzell

Kristina Andricic und Julia Hoschek kümmern sich im Blog „Manager in Heels“ um Mode, Reise und Organisation. Sie wollen junge Frauen inspirieren.

Digitale Transformation

FlowFactor, Linz

Wolfgang Dreu und Benjamin Lamplmair bieten HTL-Absolventen maßgeschneiderte Software und Orientierung für den Berufseinstieg.

Click&Learn, Linz

Roland Kaimberger, Renate Mitter und Robert Berndorfer ermöglichen mit ihrer digitalen Lernplattform Click& Learn vernetzte Weiterbildung.

SIHGA, Ohlsdorf

Marc Simmer und das Holzbauunternehmen haben ein Feuchte-Monitoringsystem entwickelt, das eine digitale Überwachung von Gebäuden erlaubt.

Tor.support, Bad Hall

Jürgen Reisinger und sein Team haben eine Online-Plattform und einen digitalen Garagentor-Konfigurator für Garagen- und Industrietore entwickelt.

Rosenbauer, Leonding

Das Team um Jürgen Eppinger entwickelte eine Online-Plattform für Feuerwehrware und Vertriebsprozesse, um die Wertschöpfung digital zu optimieren.

Digitales Engagement

PATHfindr, Linz

Michael Kass-Buchberger und die gemeinnützige GmbH bieten sozial benachteiligten Jugendlichen digitales Mentoring und Ausbildung an.

Women in AI, Attnang-Puchheim

Verena Stanzl und Women in Artificial Intelligence ermutigen Frauen und junge Mädchen, Expertinnen für Daten und künstliche Intelligenz zu werden.

BFI Oberösterreich Linz

Im Projekt „digital pioneers“ werden Frauen beim Berufseinstieg im Digitalbereich begleitet und leichter Zugang zu Jobs in der Digitalbranche ermöglicht.

BHAK und BHAS, Bad Ischl

Direktorin Susanne Mayr und ihre Schule, BHAK/BHAS Bad Ischl, haben schon vor Corona Distance Learning und regelmäßige Homeoffice-Tage eingeführt.

Verein Aurora, Linz

Das „Social Start-Up“ von Esther Krömer und Anna Weber ist eine digitale Initiative, die Sexarbeiterinnen durch digitale Beratung und Information unterstützt.