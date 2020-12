Digitalos 2020: Die große Preisverleihung

Vorhang auf für die digitalen Pioniere des Landes: Nach der glanzvollen Premiere im Vorjahr suchen die OÖNachrichten gemeinsam mit der Tabakfabrik Linz und der Sparkasse Oberösterreich erneut Oberösterreichs digitale Vorreiter. 20 Kandidaten gehen heuer in das Rennen. Die zweite Auflage des Digitalos findet heuer coronabedingt ohne Live-Publikum statt. Die Gala-Sendung aus der Tabakfabrik mit allen Siegern wird hier am Donnerstag ab 20 Uhr ausgestrahlt und ist auch auf TV1 Oberösterreich zu sehen.

Digitalos-Gala: Ab 20 Uhr zeigen wir die Preisverleihung in insgesamt fünf verschiedenen Kategorien.

Das sind die Finalisten

Mehr als 100 Bewerbungen haben in den vergangenen Wochen die OÖNachrichten erreicht: vom Internet-Star bis zum aufstrebenden Start-up, vom etablierten Unternehmen bis zur innovativen Idee, die Firmen miteinander vernetzt. Die OÖN und ihre Partner trafen eine Vorauswahl. Aus den fünf Nominierten in drei Kategorien – digitale Start-ups, digitale Transformation, Innovators Network Award – wählte die Jury unter Vorsitz von Runtastic-Mitgründer Florian Gschwandtner die Sieger.

In der Sparte „Digitale Person“ erfolgte die Kür durch die Leser der OÖNachrichten, die online für ihren Favoriten abstimmen konnten. In der Kategorie "Digitaler Pionier" wird eine Person geehrt, welche die Digitalisierung in Oberösterreich mit außerordentlichen Leistungen wesentlich geprägt hat. Diese Auszeichnung bestimmt die Jury.

Die fünf Besten jeder Sparte sehen Sie hier:

Mehr Informationen zum Preis finden Sie auf digitalos.at

