Digitale Schaufenster am Puls der Zeit

Er ist in den Abendstunden kaum zu übersehen, der hell beleuchtete Netural-Schriftzug an der Fassade der Linzer Tabakfabrik. Auf einer Fläche von knapp 1500 Quadratmetern entwickelt die Digital-Media-Agentur aus Linz dort innovative Strategien und Projekte wie etwa Webshops für nationale und internationale Top-Unternehmen. Der Erfolg gibt dem Eigentümer und gleichzeitig Chief Technology Officer (CTO), Stephan Lechner, und seinen insgesamt 80 Mitarbeitern recht.

Bereits im vergangenen Jahr war der mittlerweile 47-Jährige mit seinem Unternehmen in einer Kategorie nominiert worden. Bei der ersten Ausgabe des Digitalos Awards im Jahr 2019 ging Netural allerdings noch leer aus. Umso größer ist nun die Freude, sich die Sieger-Trophäe für den Sonderpreis "Innovators Network Award" in diesem ganz speziellen Jahr gesichert zu haben. "Wir heften uns Innovation auf unsere Fahnen. Umso mehr freut es mich, den Preis in dieser Kategorie gewonnen zu haben", sagt Lechner.

Unternehmen fehlt Budget

Der Corona-bedingte Digitalisierungsschub sei auch in seinem Unternehmen sehr deutlich spürbar, auch wenn die wirklich großen Projekte vorerst noch in der Warteschleife hängen. "Den Unternehmen fehlt im Moment oft das notwendige Budget, um sich in diesem Bereich professionell und nachhaltig weiterentwickeln zu können. Die Prioritäten liegen in Zeiten wie diesen oft anderswo", sagt der Firmenchef. Seine 80 Mitarbeiter ließ der 47-jährige Unternehmer bis kurz vor der offiziellen Preisverleihung am 10. Dezember – nachzusehen auch auf nachrichten.at – völlig im Dunkeln tappen.

Erst am vergangenen Mittwoch, somit erst einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe der Sieger, wurde sein Team über den Gewinn des Awards informiert. Begeistert über die Entwicklung Neturals war auch der Linzer Bürgermeister Klaus Luger, der Siegertrophäe und Gewinnerurkunde in der ehemaligen Lösehalle überreichte: "Die Politik kann nur die Räume für die vielen innovativen und kreativen Unternehmen des Landes schaffen. Bespielt werden müssen diese durch Unternehmen wie Netural."

Artikel von Michael Buchmayr m.buchmayr@nachrichten.at