Im Rahmen der heutigen Digitalos-Überreichung ist es mir eine ganz besondere Ehre, einige Worte an dich zu richten. Du hast neben deinem Auftrag als Forscher und Lehrer an der Johannes Kepler Universität Energie und Zeit dafür gefunden, das Land Oberösterreich mit deinen Gründungen in die digitale Welt zu lenken.

Das RISC, der Softwarepark und die Fachhochschule in Hagenberg sind deine großen Landmarken, mit denen junge Menschen im Kosmos der Bits und Bytes ihre Chancen erkennen und nutzen können. Dabei hast du nicht nur als Impulsgeber für die ganze Region gewirkt, sondern dein Talent als großer Verbinder ausgelebt. Du hast die Interessen von Gemeinwesen, Wirtschaft und Universität zusammengeführt. Gesetzliche, bürokratische und mentale Hürden haben dich nie abgeschreckt. Der große Verbinder bist du auch in deiner Laufbahn als Forscher und Lehrer. Du schlugst die Brücke von der Mathematik in die Computerwissenschaft. Als du an der Universität Innsbruck an deiner Dissertation in Mathematik gearbeitet hast, verdientest du dein Geld als Programmierer am einzigen Computer der Universität.

Mit deiner Arbeit über die Gröbner-Basen löstest du im Alter von 23 Jahren ein Problem, an dem die Wissenschaft seit 1899 getüftelt hatte. Als Professor an der Johannes Kepler Universität wirktest du mit am Werden der Informatik als Computer Science. Du bist ein großes Vorbild, und ich hatte in den vergangenen Jahren immer wieder Gelegenheit für ein Gespräch mit dir. Ein Treffen mit Bruno Buchberger ist immer etwas Besonderes – egal wie groß eine Aufgabe sein mag, und mit einer Fülle an Ideen und Innovation bekommt man den Eindruck, "Bruno macht alles möglich".

Dank deiner Initiativen hat sich Oberösterreich als Schwerpunkt für Digitalisierung entwickelt. Die kürzliche Ankündigung einer neuen Technischen Universität für Digitalisierung in Oberösterreich ist nicht nur eine einmalige Chance für die Region, sondern erlaubt eine internationale Ausrichtung. Lieber Bruno, du bist nicht nur regional, sondern auch international vielfach ausgezeichnet. Ich darf dir sehr herzlich zum heutigen Digitalos gratulieren und wünsche dir weiterhin viel Erfolg dabei, die Digitalisierung in Oberösterreich weiter mit so viel Energie zu beeinflussen.