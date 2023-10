Viktoria Urbanek - Viktoria Urbanek

Was machen Sie genau - wie sieht Ihr Geschäftsmodell aus?

Als Reisebloggerin und Podcasterin arbeite ich sowohl mit nationalen als auch internationalen Tourismusverbänden und Marken zusammen, um diese durch mein Storytelling durch Social Media, Blog und Content bekannter zu machen. So verbringe ich gut 50% meiner Zeit auf Reisen, um für Kunden Inhalte zu erstellen, aber auch um vom Ausland aus für meine Kunden in der Heimat tätig zu sein.

Wie viele Menschen erreichen Sie durchschnittlich im Monat bzw. zu Spitzenzeiten?

Je nach Saison, Auftragslage und Thema erreiche ich über all meine Kanäle bis zu 1 Million Menschen pro Monat.

Was macht Sie besser und interessanter als Ihre Mitbewerber?

2013 habe ich meinen Reiseblog Chronic Wanderlust (zu Deutsch Chronisches Fernweh) ins Leben gerufen. Dieses Jahr habe ich feierlich das Jubiläum mit einer fünfwöchigen Reise in Mexiko zelebriert.

Meine Community schätzt meine authentischen Reiseberichte, die abwechslungsreich durch eine starke Bildsprache meiner Fotos untermalt wird.

Ich nehme meine Community nicht nur an schöne Orte in der Ferne mit, sondern zeige auch ganz bewusst, wie schön es bei uns in Österreich und auch in Oberösterreich ist und dass es nicht immer eine Flugreise sein muss, um ein Abenteuer zu erleben. Gerade in Oberösterreich ist auch vieles ohne Auto und mit den Öffis einfach erreichbar.

eigener Blog http://chronic-wanderlust.com/de/

Facebook https://www.facebook.com/ChronicWanderlustcom/

Instagram https://www.instagram.com/wanderlustcom/