Leslie Jäger e.U. - Leslie Jäger

Was machen Sie genau - wie sieht Ihr Geschäftsmodell aus?

Ich selbst hatte ein durchwachsenen Leben mit vielen Krisen und Hürden, die es zu meistern galt. Wenn ich im Laufe meiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung eines gelernt habe, dann dass Hürden und Herausforderungen im Leben, egal ob im Business oder privat, mit Unterstützung eines Coaches oder eines/einer Mentor:in leichter zu händeln sind. Natürlich können wir alles allein schaffen. Müssen wir aber nicht und mit "a little help from a friend" lassen sich viele Abkürzungen nehmen und Ressourcen schonen.

Ich hatte auf meinem persönlichen Weg das große Glück in entscheidenden Momenten Coaches und Mentor:innen an der Seite zu haben, die mir bei meinen privaten und beruflichen Herausforderungen gute Wegbegleiter:innen waren.

Ich bin fest davon überzeugt, dass jede:r Mensch mindestens einen Coach an der Seite haben sollte. Eine:n für alle Fälle. Eine:n zum Austausch. Eine:n für inspirierende Worte. Eine:n zum Trost. Eine:n für Lichtblicke und manchmal eine:n für den liebevollen "Arschtritt".

Ich hatte Glück. Doch nicht alle Menschen sind privilegiert, Geld ausgeben zu können für Persönlichkeitsentwicklung. Für ein Coaching. Für einen Kurs. Für eine Veranstaltung Auch wenn es ihnen gut tun würde. Mental, körperlich, emotional. Der wirtschaftliche Gürtel ist für viele enger geworden und was für mich selbstverständlich ist, Geld in mich und meine Entwicklung zu investieren, ist für viele Menschen einfach nicht möglich.

Und weil ich davon überzeugt bin, dass Gutes tun sich immer auszahlt, möchte ich etwas zurück geben:

November 2021 habe ich mein Potcastformat MUTPROPAGANDA gestartet, ein Podcastformat - gemischt Solofolgen und mit benannten Persönlichkeiten als Interviewpartner:innen - für Persönlichkeitsentwicklung, sowohl privat als auch im Business. Derzeit bin ich bei Folge 35. Gleichzeitig poste ich mehrmals wöchentlich auf meinen Social Media Kanälen Content für Persönlichkeitsentwicklung, mein Newsletter Gedankenfunken erreicht wöchentlich mehrere hundert Menschen.

Auf diesen digitalen Wegen erreiche ich wöchentlich tausende Menschen mit dem Ziel einen wertvollen Beitrag zu leisten: damit Persönlichkeitsentwicklung kein Privileg von wenigen ist, sondern möglichst vielen Menschen kostenlos zugänglich gemacht werden kann.

Wie viele Menschen erreichen Sie durchschnittlich im Monat bzw. zu Spitzenzeiten?

Das variiert - abhängig vom Content, den Interview-Gäst:innen,...

Durchschnittlich zwischen 10.000 - 15.000 Menschen.

Was macht Sie besser und interessanter als Ihre Mitbewerber?

Authenzität und die damit verbunden persönlichen Geschichten aus meinem Privat und Businessleben, an denen ich meine Follower:innen und Hörer:innen teilhaben lasse. Und, dass ich mir kein Blatt vor den Mund nehme.

