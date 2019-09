Digitalos: Wir suchen bis 12.9. die digitalen Vorreiter

Für die Gewinner der Kategorie loben die OÖN je 9000 Euro aus, die Plätze zwei bis fünf erhalten je 4000 Euro. Alle Informationen finden Sie online auf www.digitalos.at.

Beim Digitalos gibt es Siegchancen in fünf Kategorien: Bewerbungen sind in den Sparten "Digitale Start-ups", "Digitale Person", "Digitale Transformation" und "Science/künstliche Intelligenz" möglich. Die fünfte Sparte ist der "Digitale Pionier", eine Person, die die Digitalisierung in Oberösterreich wesentlich geprägt hat: Diese Auszeichnung bestimmt eine Jury.

