Digitalos: Wie heimische Firmen die Arbeitswelt neu erfinden

In drei Kategorien können sich Interessierte für den Digitalos 2021 bewerben: digitales Start-up, digitale Transformation und digitale Persönlichkeit. Die OÖNachrichten und ihre Partner holen heuer zum dritten Mal die digitalen Vorbilder des Landes vor den Vorhang – am 18. November bei der Digitalos-Gala in den Promenaden Galerien.

Seit Tagen fluten Bewerbungen die Wirtschaftsredaktion. Ins Rennen geht heuer beispielsweise die RZL Software mit Sitz in Tumeltsham. Das Familienunternehmen mit knapp 100 Mitarbeitern bietet Softwarelösungen für digitales Rechnungswesen und ist in der Kategorie digitale Transformation dabei. Die automatisierte Belegdatenerkennung von RZL liest Beleginformationen aus digitalen Belegen aus und liefert automatisiert Buchungsvorschläge für effizientes Arbeiten. "Damit ist klar: Belege müssen heutzutage nicht mehr abgetippt werden", sagt Ilse Burgstaller, die das Unternehmen gemeinsam mit Gerald Stürzlinger und Franz Glechner führt.

Auch die Firma Bluesource (Geschäftsführer Wolfgang Stockner und Roland Sprengseis) aus dem "Silicon Valley Österreichs", Hagenberg, bewirbt sich für den Digitalos 2021. Seit mehr als 20 Jahren entwickelt Bluesource mobile Softwarelösungen für Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen und Handel. In der Sparte digitale Transformation bewerben sich die Hagenberger mit ihrer – gemeinsam mit SPS Marketing entwickelten – Mitarbeiter-App hAPPydo HR.

Für die Linzer Unternehmensberatungs- und Trainingsfirma cdb-sales hat Claudia Schumm eingereicht. Sie hat mit Beginn der Pandemie eine Online-Plattform für Vertriebstrainings entwickelt.

Haben auch Sie ein spannendes, digitales Geschäftsmodell? Unterstützen Sie Ihre Kunden mit Ihren Lösungen bei der Transformation in die digitale Welt? Sind Sie erfolgreich auf Instagram oder als Blogger? Dann bewerben Sie sich unter www.digitalos.at! Die Einreichfrist wurde bis Freitag, 1. Oktober, verlängert.