Digitalos: Wer spielt in diesem Jahr groß auf?

Zum sechsten Mal wird am 12. November in der Linzer Tabakfabrik der Digitalos vergeben, den die OÖNachrichten gemeinsam mit ihren Partnern ins Leben gerufen haben.



Beim offiziellen Digital-Preis Oberösterreichs werden die digitalen Pioniere und Vorreiter des Landes ausgezeichnet, die sich mit besonderen Leistungen in diesem Bereich hervorgetan haben.



In den Kategorien „Digitale Start-ups“, „Digitale Transformation“ und „Digitales Projekt“ können sich Firmen mit Sitz in Oberösterreich noch bis 5. Oktober auf digitalos.at bewerben, dort finden Sie auch alle Anmelde- und Teilnahmebedingungen.



In der Kategorie „Digitale Persönlichkeit“ gibt es eine Vorauswahl durch die Jury, den Juryvorsitz hat heuer erstmals IT:U-Gründungspräsidentin Stefanie Lind-staedt inne. Der Sonderpreis „Digitalia“ – für eine Frau, die durch digitale Leistungen hervorsticht – und der Preis „Digitale Pionierleistung“ für das Lebenswerk werden direkt von der Jury vergeben.



Von Start-ups und Ideen



In der Kategorie „Digitale Start-ups“ suchen wir junge Unternehmer, die eine einzigartige Idee haben. Bei der „Digitalen Transformation“ werden Firmen und Institutionen ausgezeichnet, die ihr analoges in ein digitales Geschäftsmodell umgewandelt haben, und beim „Digitalen Projekt“ erfolgreiche Vereine und Institutionen für ihre Initiativen.



Schon beworben hat sich heuer zum Beispiel das Start-up Drohnenscan von Johannes Huber. Es ist spezialisiert auf die Erstellung und Aufbereitung digitaler 3D-Modelle für Flächen und Gebäude – durch den Einsatz von Drohnen.



In der Kategorie „Digitale Transformation“ hat sich das Unternehmen Wintersteiger aus Ried im Innkreis (Chef Harold Kostka) beworben, das sich vom Ski-Service-Maschinenbauer zum Partner für Skiverleih- und Sportfachhandel entwickelt hat – mit der Verleihsoftware „Easyrent“.

Wintersteiger: Vorstandschef Harold Kostka (l.), Technikvorstand Thomas Fürkötter Bild: HERMANN WAKOLBINGER





In der gleichen Kategorie ist die feinquartiert GmbH aus Pennewang von Richard Obermayr (Bild rechts), Mario Baumüller und Michael Rosenauer im Rennen. Die Firma betreibt Unterkünfte für Arbeitskräfte und Monteure und bietet diese auf der Internet-Plattform zimmmer.at an.

feinquartiert: Mario Baumüller (l.), Richard Obermayr Bild: feinquartiert/Füreder

Alle Einreichungen werden am Ende von der Jury geprüft, die Geschäftsmodelle und Potenziale werden bewertet. Nutzen auch Sie noch die Chance und bewerben Sie sich auf digitalos.at.



Alle Nominierten und Preisträger sind natürlich auch wieder zur großen Digitalos-Gala am 12. November eingeladen, die heuer um 19 Uhr wieder in der Linzer Tabakfabrik stattfinden wird.

