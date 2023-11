Digitalos: Wenn die natürliche Intelligenz die künstliche übertrumpft

Jubelschreie, berührende Momente und die eine oder andere verdrückte Träne: Emotional verlief gestern Abend die fünfte Auflage des Digitalos in der Lösehalle der Linzer Tabakfabrik. Die OÖN verliehen den Digital-Award gemeinsam mit ihren Partnern Sparkasse Oberösterreich, Land Oberösterreich, Stadt Linz, Tabakfabrik Linz, KPMG und Wiener Städtische. Durch den Abend führte das Moderatoren-Duo Barbara Eidenberger (OÖN) und Marvin Wolf (ORF).

"Oberösterreich ist das Industriebundesland Nummer eins, folglich ist es naheliegend, dass es auch eine führende Rolle bei der Digitalisierung einnimmt", sagte Susanne Dickstein, Chefredakteurin der OÖN. In dieselbe Kerbe schlug Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, der zudem die Bedeutung des Preises hervorhob. Es sei "Gold wert", dass so viele bei der Digitalisierung erfolgreiche Personen und Unternehmen eine Bühne bekämen. Dem stimmten auch Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Stefanie Huber, KPMG-Standortleiter Michael Ahammer und Günther Erhartmaier, Landesdirektor der Wiener Städtischen, zu.

Dickstein sagte, man ertappe sich in Oberösterreich oft dabei, ehrfurchtsvoll ins kalifornische Silicon Valley zu blicken, das Heimat der größten Digitalkonzerne der Welt ist. Dabei gebe es auch bei uns genügend Erfolgsbeispiele.

Trophäe aus dem 3D-Drucker

Über eine aus dem 3D-Drucker stammende Trophäe des Linzer Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine freuen durfte sich Triply. Das Linzer Start-up macht es möglich, komplexe Mobilitätsdaten mit einem Programm zu messen und für Unternehmen auszuwerten, und trifft damit einen Nerv. "Immer mehr Firmen überlegen, wie sie die Mobilität im Betrieb gestalten können. Und wir helfen ihnen dabei", sagte Triply-Mitgründer Christopher Stelzmüller.

Jubel brandete im Publikum auf, als Qapture die Kategorie "Digitales Projekt" für sich entschied. Das Start-up transformiert Objekte und Umgebungen in genaue digitale Modelle. Mitgewirkt hat das Unternehmen um die Gründer Dominic Koll und Daniel Höller unter anderem bei der Neugestaltung des Parlaments in Wien und dem Ikea-Gebäude am Westbahnhof Wien. "Es ist toll, dass man am heutigen Abend sieht, dass so viel mit künstlicher Intelligenz funktioniert. Aber ich möchte auch die natürliche hervorheben, denn ohne die Menschen dahinter geht nichts", sagte Höller und erntete dafür kräftigen Applaus.

Uni-Dozentin und Podcasterin Leslie Jäger aus Walding holte sich die Trophäe in der Sparte "Digitale Persönlichkeit". Die Unternehmerin räumte ein, es in ihrem Leben nicht immer einfach gehabt zu haben. Sie will mit ihrem Podcast "Mutpropaganda" einen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung leisten. "Persönlichkeitsentwicklung soll für jeden möglich sein, unabhängig davon, ob man eine dicke Brieftasche hat", sagte Jäger.

Vorbild für 437 Gemeinden

Als Vorbild für die anderen 437 Gemeinden in Oberösterreich könnte die Marktgemeinde Kremsmünster dienen. Bürgermeister Gerhard Obernberger und Amtsleiter Reinhard Haider nahmen die Trophäe für die Kategorie "Digitale Transformation" entgegen. Kremsmünster startete 1996 mit den ersten digitalen Angeboten, überträgt Gemeinderatssitzungen live im Internet und bietet auch Online-Sprechstunden und vieles mehr an. "Wir wollen als Gemeinde transparent sein und bieten unsere Services auch anderen Gemeinden an", sagte Haider. Der Linzer Stadtrat Dietmar Prammer lobte das Engagement und sagte, es sei Aufgabe einer Stadt und Gemeinde, nah an den Bedürfnissen der Bürger zu sein - auch digital.

Anderen auf die Sprünge hilft auch das Innviertler Unternehmerehepaar Eva-Maria und Gerald Infanger. Die beiden wollen Menschen dazu ermutigen, Mathematik mit einer App spielerisch zu lernen. "Die Leute lernen unterwegs und haben den Trainer quasi immer dabei", sagte Eva-Maria Infanger. Tabakfabrik-Geschäftsführerin Denise Halak hob die Bedeutung von Frauen in digitalen Berufen hervor. "Die erste Programmiersprache wurde 1840 von einer Frau entwickelt, von Ada Lovelace", sagte Halak.

"Bin ein Kind aus dem Mühlviertel"

Emotional wurde es bei der Überreichung des Preises für das Lebenswerk. Doris Schmidauer, Österreichs "First Lady", hielt eine feinsinnige Laudatio auf ihre Freundin Sabine Köszegi, die den Preis für die Digitale Pionierleistung überreicht bekam. "Als Oberösterreicherin freut mich dieser Preis besonders, ich bin ja ein Kind aus dem Mühlviertel", sagte Köszegi, die in Altenfelden aufgewachsen ist. Die Professorin für Arbeitswissenschaft und Organisation an der Technischen Universität Wien forscht an Schnittstellen zwischen Mensch und Technologie, ist Vorsitzende des UNESCO-Beirats "Ethik der künstlichen Intelligenz" und hat mit Schmidauer die "Initiative Digitalisierung Chancengerecht" ins Leben gerufen.

