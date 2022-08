Digitalos: Von der Kundenbindung zum Senior mit den Holzengeln

Jetzt heißt es schnell sein: Noch bis kommenden Samstag, 3. September, läuft die Bewerbungsfrist für den Digitalos. Bei der vierten Auflage des Digitalpreises der OÖNachrichten holen wir wieder all jene Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen vor den Vorhang, die sich in der digitalen Welt auszeichnen. Das Bewerbungsformular und weitere Informationen finden Sie auf digitalos.nachrichten.at

Die Liste der bisherigen Bewerber spiegelt die Vielfalt der heimischen Digitalszene. Zu den aufstrebendsten Unternehmen gehört das auf Kundenbindung spezialisierte Start-up hello again aus Leonding. Fünf Jahre nach der Gründung will das Unternehmen bis Jahresende bereits den 100. Mitarbeiter einstellen. In Oberösterreich und darüber hinaus hat sich hello again mit Apps für die digitale Kundenbindung einen Namen gemacht. Firmen können über diese Apps Kontakt zu ihren Kunden halten, diese informieren und Treuepunkte-Programme abwickeln. Firmenchef Franz Tretter war Gründer von Szene1 und Produktentwickler bei Runtastic.

Mit 80 Jahren hat Helmut Tschautscher eine Website gestaltet. Bild: privat

Die digitale Welt hat auch der ehemalige Diakon und Pastoralassistent Helmut Tschautscher für sich entdeckt. In der Pension hat der gebürtige Mühlviertler damit begonnen, Engelsfiguren aus Abfallholz herzustellen. Weil Corona und Lockdowns den Vertrieb der Figuren über Weihnachtsmärkte und Hilfsorganisationen erschwerten, zog der mittlerweile 80-jährige Tschautscher mit Hilfe seiner Töchter eine eigene Website samt Shop hoch – und das als ursprünglich "digital Entnervter", wie Tschautscher über sich selbst sagt.

Wenn auch Sie beim Digitalos dabei sein wollen, können Sie sich in vier verschiedenen Kategorien bewerben: Digitale Start-ups, Digitale Transformation, Digitales Engagement und Digitale Persönlichkeit.

Nicht bewerben kann man sich hingegen in der Kategorie "Digitale Pionierleistung". Hier wird eine Person geehrt, die die Digitalisierung in Oberösterreich mit ihren Leistungen wesentlich geprägt hat. Diese Auszeichnung bestimmt die Jury um JKU-Professorin Martina Mara. Die Verleihung der Digitalos-Trophäen ist am 6. Oktober im Forum der OÖNachrichten in den Promenaden Galerien in Linz geplant.