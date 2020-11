Digitalos: Vom Modehaus bis zum Industriebetrieb

Die Bewerbungsfrist für den Digitalos biegt auf die Zielgerade ein. Bis Donnerstag ist es noch möglich, online Unterlagen auf www.digitalos.at einzureichen. Dutzende Unternehmen aus Oberösterreich, die sich in der digitalen Welt auszeichnen, haben das bereits getan und rechnen sich Chancen auf die 3D-gedruckten Trophäen der voestalpine aus.

Das Familienunternehmen Kutsam aus Bad Hall hat die Coronakrise genutzt, um einen Online-Shop zu lancieren. Zudem stattet das Modehaus andere Betriebe in Österreich und Deutschland mit Software und Prozessen aus. Um Kunden zu beraten, vertraut Kutsam auf eine App, die anzeigt, welche Kleidung noch verfügbar ist. "Wir verfügen über analoge Kernkompetenz und ergänzen diese durch digitale Innovationen", sagt Firmenchef Johannes Behr-Kutsam. Beim Digitalos hat sich das Unternehmen in der Sparte "Digitale Transformation" beworben.

Ebenfalls in dieser Kategorie tritt Sprecher Automation an. Das Elektronikunternehmen mit Sitz in Linz sieht sich als "Pionier in der Digitalisierung der Stromversorgung". Digitale Transformation habe Sprecher Automation technologische und betriebswirtschaftliche Nachhaltigkeit gebracht, so Unternehmenschef Erwin Raffeiner.

In der Sparte "Digitale Person" versucht Dalibor Truhlar sein Glück. Er betreibt auf der Videoplattform YouTube einen Kanal, auf dem er lustige Werbeclips zeigt. Truhlars Kanal zählt derzeit mehr als 80 Millionen Aufrufe und 80.000 Abonnenten. Zuvor war der Wilheringer in der Werbebranche selbstständig tätig. Auch bei den Rotariern engagiert er sich.

Aus allen Bewerbungen, die bereits eingelangt sind und in den nächsten Tagen noch einlangen, treffen die OÖNachrichten und ihre Partner eine Vorauswahl. Aus dieser Nominiertenliste wählt die Jury unter dem Vorsitz von Runtastic-Mitgründer Florian Gschwandtner die Sieger. Die Preisverleihung wird am 10. Dezember live aus der Linzer Tabakfabrik übertragen. Zu sehen ist sie auf nachrichten.at und später auf TV1.

