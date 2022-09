Digitalos: Stimmen Sie ab für Ihre Favoriten!

Durch Social Media Inhalte zu verbreiten ist durch Plattformen wie Youtube oder Instagram um ein Vielfaches einfacher geworden. Egal ob Podcast, Blog oder Video-Produktion – die Reichweite ist durch neue Medien beinahe unbegrenzt. Der Erfolg eines solchen Projekts steht und fällt mit der Person, die mit Authentizität und Einfallsreichtum das Publikum an sich bindet.

Deshalb vergeben die OÖNachrichten gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern auch heuer wieder am 6. Oktober den „Digitalos“, einen Award für all jene, die in der digitalen Welt herausstechen und ihr Basislager in Oberösterreich aufgeschlagen haben. Beim Sieger in der Kategorie „Digitale Person” haben auch Sie ein gewichtiges Wort mitzureden. Die OÖNachrichten haben aus allen Bewerbungen die fünf aussichtsreichsten Kandidaten ausgewählt. Nun sind Sie am Zug: Wählen Sie beim Publikumsvoting auf www.nachrichten.at/digitalos Ihren Favoriten!

Keine Kängurus im Podcast

Viktoria Urbanek möchte mit ihrem Podcast "No Kangaroos" zeigen, wie "leiwand" Österreich sein kann. In Gesprächen mit interessanten und einzigartigen Persönlichkeiten erzählt Urbanek von "unglaublichen Orten" und "spannenden Geschichten" aus dem ganzen Land. "No Kangaroos" möchte die Vielfalt des Landes abbilden.

Blog mit Erziehungstipps

Das Elterndasein ist oft geprägt von Fragen rund um die Erziehung. Der Blog "Einer schreit immer" von Christina Tropper und ihrem Autorenteam gibt Antworten zu aktuellen Erziehungsthemen und lässt auch Experten zu Wort kommen. Tropper ist mittlerweile auch als Buchautorin tätig.

Leute in Bewegung versetzen

Hannes Tanzer ist ein Fitnesscoach und -trainer. Seine Geschichte ist einzigartig, da er es geschafft hat, binnen sechs Monaten 40 Kilo abzunehmen und sein Idealgewicht zu erreichen. Jetzt will er helfen, andere zu motivieren und es ihm gleichzutun. Auf seiner Instagram-Seite finden sich Ernährungs-, Sport- und Produkttipps.

"Alles unter einen Hut bringen"

"Spielplatzdate" heißt der Podcast von Camilla Franek und Sandra Pietras. Beim regelmäßigen "Spielplatzdate" besprechen die beiden Frauen, wie sich der berufliche Alltag mit dem "modernen Familienleben" kombinieren lässt und geben Ratschläge aus erster Hand.

Erfolg braucht Struktur

Julia Hoschek und Kristina Andricic erklären in ihrem Blog "Manager in Heels" die Bedeutung von guter Organisation für Erfolg im Beruf und Privatleben. Neben Organisationstipps findet man bei "Manager in Heels" auch Reise-, Bücher- und Wohlfühltipps.