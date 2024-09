Digitalos-Siegerin: "Es war der Beweis, dass ich das kann"

"Den Digitalos zu gewinnen, war für mich Anschub, Wertschätzung für meine bisherige Arbeit und Motivation, noch mehr zu tun", sagt Leslie Jäger. Die Waldingerin hat mit ihrem Podcast "Mutprogaganda" im Vorjahr den Preis als "digitale Persönlichkeit" gewonnen. In dieser Kategorie bestimmen die OÖN-Leser nach einer Vorwahl der Jury den Sieger oder die Siegerin: "Mir ist dadurch klar geworden, wie viele Menschen mich unterstützen und auf mich bauen."

Der Digitalos sei mit ein Grund gewesen, "Mutpropaganda" auf ein neues Level zu heben: Seit Anfang September ist er laut Jäger der erste immersive Podcast im deutschsprachigen Raum. Diesen kann man nicht nur über die gängigen Plattformen hören, sondern via YouTube-Kanal auch als Video sehen. Wer eine Virtual-Reality-Brille verwendet, bewegt sich in der virtuellen Realität und bekommt so den sehr realen Eindruck, mit Jäger und ihrem jeweiligen Gast zusammenzusitzen und am Gespräch teilzunehmen. Am 5. Oktober wird es im Linzer Bergschlössl auch die erste Live-Veranstaltung von "Mutpropaganda" geben: "Ich möchte Menschen unterstützen, sowohl beruflich als auch privat auf ihr nächstes Level zu kommen", so die Trainerin, die auf Konfliktkompetenz, Resilienz, Kommunikation und Stressmanagement spezialisiert ist. "Der Digitalos war ein Beweis dafür, dass ich all das kann und dass es funktioniert." Mit Ende September wird sich die langjährige Postbus-Personalchefin für Oberösterreich und Salzburg auf ihre Selbstständigkeit konzentrieren.

Bewerben bis 5. Oktober

"Digitale Persönlichkeit" ist eine von sechs Kategorien, in denen der Digitalpreis "Digitalos" am 12. November in der Linzer Tabakfabrik verliehen wird. Dazu kommen noch digitale Start-ups, digitale Transformation und "digitales Projekt". Bei der digitalen Persönlichkeit gibt es eine Vorauswahl durch die Jury, der Sonderpreis Digitalia und der Preis Digitale Pionierleistung werden direkt vergeben.

Auf www.digitalos.at können Sie sich noch bis 5. Oktober bewerben. Dort finden Sie zusätzlich zum Anmeldeformular alle Informationen. Alle Teilnehmer sind herzlich zur Gala eingeladen und können den Abend zum Netzwerken nutzen.

