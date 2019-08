Digitalos: Senden Sie uns rasch Ihre Bewerbung!

Smarte Ohrmarken von Smartbow aus Weibern, intelligente Landschaftsdrucker von Pixelrunner aus Hagenberg oder Drohnen von Aero Enterprise aus Linz zur Überwachung von Brücken und Staumauern: Etliche heimische Unternehmen zeichnen sich in der digitalen Welt aus. Die OÖN und ihre Partner holen diese Firmen vor den Vorhang. Bis 1. September können sie sich auf www.digitalos.at in vier Kategorien bewerben. Am Dienstag, 22. Oktober, findet in der Tabakfabrik die Preisverleihung statt.

All jene Firmen, die über eine einzigartige Idee und ein rasch skalierbares Geschäftsmodell verfügen, sind in der Kategorie "Digitale Start-ups" richtig. Wer als Einzelperson im Internet auftrumpft und viele Menschen erreicht, bewirbt sich in der Sparte "Digitale Person". Die Sieger dieser Kategorie bestimmen die OÖN-Leser per Onlinevoting. Unternehmen, die ein analoges in ein digitales Geschäftsmodell verwandelt haben, kommen in der Kategorie "Digitale Transformation" auf ihre Kosten. In der vierten Sparte "Science/künstliche Intelligenz/Projekte" werden Projekte in Organisationen und Unternehmen von Wirtschaft und Wissenschaft vereint. Den "Digitalen Pionier" bestimmt die Jury. Hier wird eine Person ausgezeichnet, die die Digitalisierung in Oberösterreich geprägt hat.

