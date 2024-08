Digitalos: Machen Sie es den ersten Bewerbern nach!

Die ersten Bewerbungen für den Digitalos 2024 sind bereits eingetroffen– darunter etwa jene von Gerhart Stadlbauer, Geschäftsführer von Fox & Eagle, die sich auf digitale Stellenanzeigen spezialisiert haben, oder Global Hydro Energy aus Niederranna, einem

Spezialisten für Wasserkraft. Philipp Parzer, der sein Unternehmen PaWeb 2015 in Ried in der Riedmark gegründet hat, bietet Weblösungen an, aber auch ein spezielles Judging-System für Bodybuilding und Wettkämpfe.

Gerhart Stadlbauer ist Gründer und Geschäftsführer von Fox & Eagle.

Global Hydro Energy aus Niederranna beschäftigt sich mit Wasserkraft.

Philipp Parzer hat sein Unternehmen PaWeb 2015 gegründet. Bild: (c) Christoph Aumayr

Große Gala im November

Wenn Sie ebenfalls im digitalen Bereich tätig sind und innovative Lösungen anbieten, dann bewerben Sie sich auf digitalos.at für den Digitalos 2024 – den offiziellen Digitalpreis des Landes Oberösterreich, den die Oberösterreichischen Nachrichten gemeinsam mit ihren starken Partnern bereits zum sechsten Mal ausloben. Die große Digitalos-Gala, bei der alle Nominierten und Sieger geehrt werden, findet heuer am 12. November in der Tabakfabrik Linz statt.

Bewerben können Sie sich in unterschiedlichen Kategorien: Bei den "Digitalen Start-ups" werden junge Unternehmen gesucht, die eine einzigartige Idee haben, über ein gutes Geschäftsmodell verfügen und attraktiv für Investoren sind. Die Kategorie "Digitale Transformation" spricht Betriebe und Institutionen an, die ein analoges Geschäftsmodell erfolgreich in ein digitales verwandelt haben. Die Kategorie "Digitales Projekt" ist für Firmen, Institutionen, Vereine oder Gruppen gedacht, die mit digitalen Projekten Erfolg hatten.

Jury vergibt Spezialpreise

Bei der "Digitalen Persönlichkeit" trifft die Jury eine Vorauswahl und dann kann ab Oktober auf nachrichten.at für die Favoriten abgestimmt werden. Die beiden Preise – "Sonderpreis Digitalia" für eine Frau, die durch digitale Leistungen besonders aufgefallen ist, und die "Digitale Pionierleistung" für das Lebenswerk einer Person, die für die Digitalisierung in Oberösterreich Außergewöhnliches geleistet hat – werden direkt von der Jury unter dem Jury-Vorsitz von IT:U-Gründungsrektorin Stefanie Lindstaedt vergeben. Informationen und Bewerbung unter digitalos.at

Digital Days

Am 2. und 3. Oktober finden in den Promenaden Galerien in Linz wieder die Digital Days statt. Die Liste der Referenten – Google-Österreich-Chefin Maimuna Mosser, Alexander Riedler, Leiter der Arbeitsgruppe Cybercrime in der Landespolizeidirektion Oberösterreich, und Fabian Knauseder, Geschäftsführer der ProSiebenSat1Puls4-Gruppe – kann sich sehen lassen. Themen sind unter anderem Nachhaltigkeit und Onlinehandel. Alle Informationen und Tickets für die zweitägige Veranstaltung: nachrichten.at/digitaldays

