Digitalos: Jetzt schnell sein und bewerben!

Er richtet sich an all jene Unternehmen und Personen, die sich mit Digitalisierung beschäftigen und damit Außergewöhnliches leisten. Alle Informationen und das Bewerbungsformular finden Sie online auf digitalos.nachrichten.at.

Die OÖN und ihre starken Partner suchen Bewerber in fünf Kategorien. Digitale Start-ups, digitale Persönlichkeit, digitales Projekt und digitale Transformation sind die Hauptkategorien. Die faszinierendste Frau im Digital-Bereich erhält den Sonderpreis "Digitalia". Die Sieger werden am 16. November in der Linzer Tabakfabrik geehrt, alle Bewerber sind zum Gala-Abend herzlich eingeladen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.