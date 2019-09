Digitalos: Heute endet die Bewerbungsfrist

Preise werden in fünf Kategorien verliehen. Gesucht werden etwa digitale Start-ups. In dieser Kategorie gibt es als Sonderpreis eine einjährige Mitgliedschaft in der Grand Garage in der Tabakfabrik. Diese Innovationswerkstatt bietet Zugang zu Know-how in Werkstätten und Labors. Ein Kandidat ist das Start-up Dimetor: Das Unternehmen entwickelt eine Softwareplattform, die sicherstellt, dass Drohnen permanent über eine digitale Funkverbindung verfügen.

Auch jede digitale Person, die in der Welt von Social Media ihre Fans und Follower mit interessanten Inhalten erfreut, kann sich bewerben. In dieser Sparte wählen unsere Leser die Gewinner. Beworben hat sich etwa Severin Auer: In seinem Blog und auf seinem YouTube-Kanal geht es um die Themen Landwirtschaft und Garteln.

Viktoria Buchberger will mit ihren Fotos und Videos auf Instagram Menschen zu einem positiven Selbstbild verhelfen.

"Gestandene" Unternehmen wandeln sich – und sind in der Kategorie "digitale Transformation" richtig. Bewerbungen sind auch in der Sparte Science / künstliche Intelligenz / Projekte möglich.

Alle Bewerber sind zur großen Gala in der Linzer Tabakfabrik eingeladen. Sämtliche Informationen finden Sie unter www.digitalos.at. Für die Sieger werden in Summe 100.000 Euro ausgelobt. Bewerben Sie sich jetzt!

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.