Digitalos: Einreichschluss mit spannenden Bewerbern

Am 12. November werden in der Linzer Tabakfabrik zum sechsten Mal die Digitalos-Trophäen vergeben. Am Samstag endete die Frist für die Bewerbungen für den Digitalpreis im Land, den die OÖNachrichten und ihre Partner Sparkasse Oberösterreich, Tabakfabrik Linz, KPMG, Wiener Städtische und Land Oberösterreich ins Leben gerufen haben. Jetzt ist die Jury am Zug.



Der Bewerb ist auch heuer ein Erfolg, sowohl was die Zahl der Einreichungen als auch die Qualität vieler Projekte, Unternehmen und Ideen betrifft.



Beispielsweise hat sich in der Kategorie „Digitales Projekt“ zuletzt noch Weber-Hydraulik aus Losenstein beworben. Mit dem Projekt „Smart-Force Akku-Rettungsgeräte“ soll die Unfallrettung für Feuerwehren und Hilfsorganisationen weltweit revolutioniert und digitalisiert werden.

In der Kategorie „Digitale Start-ups“ hat sich die erst heuer gegründete Firma SURFjobs Flex Co aus Gallneukirchen beworben, die die Berufsorientierung mit einer interaktiven Kurzvideo-App, die Jugendlichen Einblicke in Berufe bietet und die direkte Bewerbung bei Unternehmen in der Region ermöglicht, digitalisieren will.

In der Kategorie „Digitale Transformation“ hat sich Strasser Steine aus St. Martin/Mühlkreis beworben. Der Hersteller von hochwertigen Küchenarbeitsplatten hat digiStone entwickelt, eine webbasierte Auftrags- und Kommunikationsplattform. Bestellvorgänge wurden digitalisiert.

Es gibt insgesamt sechs Kategorien. Bewerben für den Preis konnten sich Personen und Unternehmen in den drei Kategorien Digitale Start-ups, Digitales Projekt und Digitale Transformation. Aus allen Bewerbungen wählt eine hochkarätige Jury unter dem Vorsitz von IT:U-Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt nun die Gewinner.



In der Kategorie „Digitale Persönlichkeit“ erfolgt eine Vorauswahl und demnächst eine Wahl durch unsere Leser, die auf der Website nachrichten.at für ihren Favoriten oder ihre Favoritin abstimmen können werden.



Die Sieger in den Kategorien „Digitale Pionierleistung“ für das Lebenswerk sowie „Frauen-Sonderpreis Digitalia“ wird die Jury auswählen.

